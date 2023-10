Tana delle Tigri vince Atzeni. Il Main Event del Tana, organizzato dalla CDS Events al Casino Perla di Nova Gorica, va in archivio. La vittoria va ad Andrea Atzei per una prima moneta da €30.000 dopo aver battuto Fabio Fantastico, secondo per €18.000.

Fine dei giochi al Perla di Nova Gorica per il €500 Main Event Tana delle Tigri. La vittoria va ad Andrea Atzeni dopo un accesissimo heads up con Fabio Fantastico che chiude come runner up per €18.000. Per il vincitore c’è una prima moneta da €30.000 in un torneo che ha richiamato 315 giocatori per un montepremi complessivo €141.750.

Tana delle Tigri vince Atzeni: Risultati final table

RISULTATI FINAL TABLE

1° Andrea Atzeni €30.000

2° Fabio Fantastico €18.000

3° Jolanda Di Prima €13.000

4° Simone Meloni €10.000

5° Enrico Scalabrino €8.450

6° Alioscia Oliva €7.000

7° Michele Marchetti €5.800

8° Fernanando Rodriguez €4.800

9° Aldo Pezzotti €4.000

Le mani più interessanti al tavolo finale

Vediamo un riassunto delle mani più interessanti che ci hanno portato alla conclusione del torneo.