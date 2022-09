TANA delle TIGRI – Cresce l’attesa per l’evento “speciale” che starterà mercoledì 21 settembre 2022. In attesa di volare tutti a Nova Gorica, abbiamo appena sentito Claudio De Seriis della CDS Events. Ecco cosa ci ha detto…

Tana delle Tigri, De Seriis: “Lavorato tanto per vivere un gran sucesso”

Ciao Claudio! Vado diretto al punto, quali sono le tue aspettative per il Tana delle Tigri?

Abbiamo lavorato tanto e bene, quindi abbiamo molte aspettative per questo evento “speciale“. La struttura molto giocabile del nostro torneo, unita ad un montepremi garantito importante, cosa non usuale per noi, ha creato un enorme interesse tanto che siamo già sold out con i nostri pacchetti un mese prima e per questo ci aspettiamo di vivere una manifestazione di grande successo.

Cosa pensi del poker live attuale e degli ottimi risultati conquistati, in questi ultimi mesi, dai player italiani?

Parlando di poker dal vivo, e mi riferisco a quello Made in Italy, credo ci sia una sorta di ritorno di fiamma. Nel senso che gli eventi che stanno andando in scena in questo periodo sono stati tutti, e sottolineo tutti, un enorme successo a prescindere dell’organizzazione. Penso che il motivo principale sia stata la “sospensione” per 2 anni a causa della pandemia.

Non solo per il conseguente lockdown ma anche perchè, in questo periodo, c’è stata la possibilità per molti di mettere qualche soldino da parte per poi investirlo proprio sul poker live.

Per quanto riguarda i giocatori italiani, ci tengo ad asprimermi subito su Bendinelli e ne approfitto per fargli i miei complimenti per aver vinto un evento importante. Arrivare primo in un EPT del genere non può essere, e non sarà mai, una cosa casuale. Sicuramente è un ottimo giocatore e, più in generale, è proprio la media degli italiani che si è alzata, come dimostrano i tanti in the money di un certo livello, ma va comunque sottolineato che al momento sono davvero tanti quelli che sono tornati a giocare anche i grandi tornei.

Una curiosità Claudio… tornando al Tana delle Tigri, posso chiederti come mai avete optato per l’aggiunta di un montepremi garantito? Mi ha sorpreso un bel po’ questa scelta così diversa dal solito.

Chi ci segue, oramai dal lontanto 2009, sa che difficilmente facciamo delle scelte tanto per farle. Di conseguenza è ovvio che ci sia un progetto dietro la nostra decisione ed in questo senso il Tana che si giocherà a settembre, al Perla, potrebbe fare da apripista ad una serie di eventi sul genere ;).

Per tutte le news e gli aggiornamenti sul prossimo Tana delle Tigri restate sintononizzati con la nostra Home.