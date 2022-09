Poker Master 2022, subito Final Table per Erik Seidel: in 7 si giocano l’Evento #1

Poker Master – Scattata negli studi televisivi di PokerGo, all’interno dell’Aria Casinò di Las Vegas, la nuova edizione. Pronti via e si è subito messo in mostra il solito grandissimo Erik Seidel. Ma non solo…

Poker Master 2022: Seidel punta l’Evento #1 dove comanda Ausmus

Ottima partenza per la nuova edizione del Poker Master di Las Vegas. In 85 si sono infatti presentati negli studi televisivi di PokerGo, all’interno dell’Aria Resort & Casinò, per giocare il primo dei 12 tornei in programma, il No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in (prize pool da 850.000 dollari).

A fine giornata soltanto in 7 si sono guadagnati il pass per il Final Day e tra questi troviamo il solito grandissimo Erik Seidel, che ha chiuso secondo nel count con 2.755.000 chips, ed il buon Jeremy Ausmus, al momento chipleader con 2.810.000.

Con loro sono passati anche Jackie Wang, Nick Schulman, Cole Ferraro, Anthony Hu e Cary Katz.

Ecco, nel dettaglio, il count:

1. Jeremy Ausmus – 2.810.000

2. Erik Seidel – 2.755.000

3. Jackie Wang – 1.295.000

4. Nick Schulman – 1.125.000

5. Cole Ferraro – 1.115.000

6. Anthony Hu – 970.000

7. Cary Katz – 555.000

Oggi si gioca l’Evento #2, domenica starta il $50.000 NLH

E nella serata di oggi, oltre al Final Table dell’Evento #1, si giocherà pure il Day1 dell’Evento #2 sempre da 10.000 dollari di buy in. E’ previsto invece per Domenica 2 Ottobre il torneo clou: il No Limit Hold’em da 50.000 dollari.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del Poker Master 2022 di Las Vegas.