Tana delle Tigri: parte con 70 entries il day1/C

E’ appena partito l’ultimo day1 del main event del Tana delle Tigri in corso di svolgimento a Nova Gorica in Slovenia. Al termine del day1/A e day1/B, in testa al torneo troviamo Guglielmo Di Benedetto con 364 mila fiches.

Oggi si gioca il day1/C Fast

Oggi 24 settembre 2022 è in programma il day1/C in modalità fast, con buy-in sempre fissato a 250 euro, con i livelli da 15 minuti e 30 mila fiches.

Dopo il primo livello dei 16 previsti, sono 70 i giocatori iscritti che vanno a sommarsi a 480 entries e portano il montepremi finale del Tana delle Tigri a 118.580. Un grande successo per un torneo low cost di soli 250 euro.

Claudio De Seriis, siamo soddisfatti e felici per i numeri di questa edizione

“Non è da tutti garantire un montepremi di 99 mila euro per un torneo con una quota di iscrizione di soli 250 euro, ma a noi dello staff del Tana delle Tigri piacciono le sfide e possiamo dire con una punta di orgoglio che la nostra scelta è stata premiata dai tanti giocatori accorsi a questa edizione del Tana”

Questa è la dichiarazione a caldo che l’organizzatore del Tana dele Tigri, Claudio De Seriis ci ha rilasciato durante una pausa del main event.