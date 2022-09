Blind: da X Factor al Tana delle Tigri

Tra i giocatori presenti al Tana delle Tigri abbiamo avuto il piacere di intervistare il cantante Blind, noto per aver partecipato a X Factor nel 2020 e all’Isola dei Famosi.

E’ la mia prima volta ad un grande torneo di poker live

Franco Popi Rujan, in arte Blind, è un rapper italiano ma è anche un grande appassionato di poker. Nella sala della poker room Perla, lo abbiamo intervistato e ci ha svelato delle curiosità sia legate al poker che alla sua vita artistica.

Ecco alcune frasi tratte dall’intervista che potete vedere nel video:

Sei un giocatore di poker?

“Sono sempre stato appassionato di poker, ma non ero molto pratico del gioco. Poi il mio assistente mi ha insegnato a giocare ed eccomi qua”

Come ti sei trovato a giocare un torneo di poker live?

Per me è la prima volta ad un grande evento, ero un po teso come quando sono salito per la prima volta sul palco di X Factor, per me però è più naturale cantare che giocare a poker

Come è andata avanti la tua carriera artistica dopo X Factor?

Dopo X Factor, ho avuto la fortuna di partecipare all’Isola dei Famosi e nei prossimi mesi arriverà un nuovo singolo e spero piaccia al pubblico.