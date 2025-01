Il day2 del Main Event Merit Poker Western Series a Cipro va in archivio con 157 players left e uno scoppio della bolla ancora lontano, che arriverà nel day3 di oggi dove abbiamo ancora 6 azzurri in gioco, con Mario Colavita (in foto by PokerFactor) il migliore dei nostri. Merit Poker 24 gennaio 2025.

Merit Poker 24 gennaio 2025: i numeri del Main Event

Iniziamo dai numeri ufficiali di questo torneo in gioco a Cipro, il $3.300 Main Event Merit Poker Western Series che ha chiuso i quattro flight di qualificazione con 791 iscritti per un montepremi netto di 2,183,160 dollari che sarà diviso tra i migliori 103 giocatori a premio, con un cash minimo da 4.450 dollari e una ricca prima moneta da 377.500 dollari.

Sono 157 i giocatori ancora in corsa dopo un intenso day2, quindi la bolla è ancora lontana dallo scoppio (ancora 54 out prima degli ITM). Il migliore di tutti è il cinese Zhen Chen che con 1.281.000 chips stacca di poco il russo Anton Danilov e il lituano Renars Skanis.

La situazione degli azzurri a Cipro

Sono sei gli azzurri che passano il taglio del day2, verso la terza giornata di gioco in cui ci sarà lo scoppio della bolla. Nessun italiano al vertice del chipcount e nemmeno in top-10, ma Mario Colavita si conferma in forma in questo periodo, ed è il migliore dei nostri con 782.000 chips che gli permetteranno di giocare bene il day3.

Poco dietro c’è anche Gaspare Sposato che con 600K in gettoni potrà dire la sua, e passano anche Umberto Ruggeri (appena sotto ai 500K) e Candido Cappiello con 433K. Completano il sestetto azzurro Fabio Peluso e Marco Leonzio, che però dovranno cambiare passo visto che sono nelle parti basse della classifica, tra i più corti del chipcount, rispettivamente con 293.000 e 200.000 gettoni.

Top-10 Chipcount day 2

1 Zhen Chen China 1,281,000

2 Anton Danilov Russia 1,276,000

3 Renars Skanis Latvia 1,250,000

4 Bugra Karsli Turkey 1,184,000

5 Dmitry Gromov Russia 1,154,000

6 Nichan Khorchidian Lebanon 1,149,000

7 Georgios Skarparis Cyprus 1,133,000

8 Ali Fkih Tunisia 1,128,000

9 Nikolay Ponomarev Russia 1,092,000

10 Motokatsu Uhara Japan 1,014,000