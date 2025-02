Il tedesco Johan Schamne (in foto by EuroRounders blog) vince la 54° edizione da record del IPS Rozvadov al King’s, superando un field mostruoso da 7.007, numeri altissimi per un torneo di poker live. Gli azzurri affondano nel day3, e al final day arriva solo Luca Moschella che però è sfortunato ed è il primo eliminato di giornata al 12° posto. IPS Rozvadov finale.

IPS Rozvadov finale: Johan Schamne vince la 54° edizione dei record

Un nuovo record per un torneo dell’Italian Poker Sport griffato EuroRounders, e giocato come di consueto nelle sale da gioco del King’s Resort, per la 54° edizione del IPS Rozvadov che ha chiuso con 7.007 entries per un montepremi da 2.363.261 euro, ed una prima moneta da €221.350 che finisce nelle tasche di un giocatore non professionista, come si legge su GiocoNews, ovvero Johan Schamne che domina il tavolo finale e porta a casa il torneo, incassando in un sol colpo la cifra che aveva vinto nel resto della sua “carriera”. Sicuramente lo rivedremo visto che per lui (e per i primi 8 classificati) c’è anche il ticket da 10.350 euro per il Main WSOP Europe.

L’ultimo ad arrendersi è Alexandru Moraru, il rumento per questo secondo posto porta a casa un premio da €167.350 mentre a completare il podio troviamo un altro giocatore con bandiera della Germania (i tedeschi sono sempre presenti in massa al King’s), Robert Andreas Ashelm che stacca un assegno da €150.350 per il suo 3° posto finale.

Tornando al campione, e dire che tutto era iniziato con un torneo speciale da un singolo colpo, in versione Flip and Go Pineapple della domenica, un torneo che ha qualificato ben 432 giocatori al day2, tra cui proprio Schamne.

Caporetto azzurra, Luca Moschella il migliore

Gli italiani sembravano ben messi e in corsa per il titolo dopo i flight iniziali che avevano qualificato una vera e propria valanga azzurra nelle giornate che contano, ma dal day3 è uscito uno solo dei nostri giocatori, Luca Moschella, che raggiunge il tavolo finale, ma è il primo eliminato al 12° posto per €19.000 di premio.

Moschella è sfortunato quando spinge con A-A, con call in 4-bet proprio del futuro vincitore, Schamne, con 10-10. Un call discutibile, con la dea bendata che bacia il tedesco vito che sul flop arriva un Asso che sembra chiudere la mano, e invece con un Jack al river Schamne completa una clamorosa scala runner runner che affonda l’italiano e lancia il futuro campione verso il titolo, facendo piazza pulita degli avversari, con 6 eliminazioni personali.

Risultati finali Main Event IPS 54th Rozvadov

TOP-12 FINALE IPS ROZVADOV

1- Johann Schamne €221.350

2- Alexandru Moraru €167.350

3- Robert Andrea Ashelm €150.350

4- Marko Bajic €130.350

5- Marty McFly €79.899

6- Mario Lukas Boos €62.850

7- Michael Adam €50.850

8- Daniel Wurzinger €41.850

9- Timour Kotidis €24.500

10- Vladimir Cocis €21.400

11- Pavel53 €21.400

12- Luca Moschella €19.000