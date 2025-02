Al King’s Casino dio Rozvadov, in Repubblica Ceca, si è concluso il Main Event dell’European Poker Sport Championship in versione Mystery Bounty, vinto dal padrone di casa Hovhannes Asatrjan, ma con un altro regular del King’s, l’azzurro Marco Di Persio (in foto), che si fa strada fino al 3° posto. EPSC Rozvadov 2025 finale.

EPSC Rozvadov 2025 finale: vince Asatrjan con Di Persio 3°

Niente vittoria azzurra al King’s Casino dove si è appena concluso il Main Event EPSC Rozvadov 2025 che con un buy-in popolare da €150 ha richiamato 1.342 entries per un montepremi da €333.333 tra premi fissi e bounty misteriosi.

Il migliore è stato il giocatore di casa, il ceco Hovhannes Asatrjan che iniziava il final day al 2° posto su 23 players left, dietro al solo FAULI. I due si sono ritrovati proprio al testa a testa finale, e a trionfare è stato Asatrjan per €31.850 mentre al runner uo vanno €22.850.

Niente da fare per Marco Di Persio. L’azzurro è protagonista, come spesso gli accade qui al King’s, ma questa volta si deve arrendere al 3° posto per €8.800, anche con un pizzico di sfortuna quando manda i resti con J-J contro A-6 del futuro campione che trova subito un Asso sul flop e poi un ulteriore 6 al turn che elimina l’azzurro.

Risultati finali Main Event EPSC

Vediamo la top-10 finale con i premi principali del Main Event EPSC.

1- Hovhannes Asatrjan €31.850

2- Fauli €22.850

3- Marco Di Persio €8.800

4- Robert Andrei Birsaniuc €6.600

5- Erich Klee €5.050

6- Nicolas Beyer €3.750

7- Pierre Claude Alexander €2.850

8- Hustala 07 €2.000

9- Andrei Makavets €1.582

10- Robsn Monroe €1.310

High Roller EPSC: vittoria tedesca con Mephisto. Stefano Bertoldi in top-10

Il giorno prima si era concluso anche il €550 High Roller EPSC che ha richiamato 84 giocatori (con 13 re-entries) superando al pelo il garantito da 40K.

Qui il podio è stato monopolizzato dai tanti tedeschi, sempre presenti al King’s, e a vincere è stato un regular della casa da gioco ceca, che conosciamo col nickname di Mephisto, e che incassa la prima moneta da €11.186 dopo aver battuto i connazionali Tobias Mathias Kolb e Mohammed Cildir.

Tra gli 11 giocatori a premio ITM, piazza la bandierina del 10° posto anche l’azzurro Stefano Bertoldi, che però si accontenta del premio minimo da €1.017.

FINALE HIGH ROLLER ESPC

1- Mephisto €11.186

2- Tobias Mathias Kolb €7.951

3- Mohammed Cildir €5.206

4- Feroz Ahmadi €4.006

5- Therealniceguy €3.172

6- Stefan Guenther Hugo Straub €2.481

7- Magic Mike €1.952

8- Berserk €1.525

9- Dominik Heinzelmann €1.159

10- Stefano Bertoldi €1.017