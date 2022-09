Poker Live: Tana delle Tigri, raggiunto il garantito di 99 mila euro

Numeri importanti per questa nuova edizione del Tana delle Tigri in corso di svolgimento presso la poker room del casinò Perla a Nova Goriza in Slovenia.

Superato il garantito di 99 mila euro

Con un day 1 ancora da giocare, in programma domani sabato 23 settembre 2022 alle ore 12.30 è già stato superato il garantito di 99 mila euro al Tana delle Tigri.

Infatti nel day 1/A, giocatori ieri, gli entries che hanno pagato la quota di iscrizione di 250 euro sono stati 200, mentre nel day1/B in corso di svolgimento oggi, con ancora 6 livelli da giocare, sono 251 i giocatori paganti per un montepremi totale di 99.220 euro.

Gli altri tornei in programma

Oltre al main event, gli altri tornei in programma al Tana delle Tigri sono:

Sabato 24/09/2022 ore 20 Pot Limit Omaha day 1 con 11 mila euro garantiti

Domenica 25/09/2022 ore GoodBye Tana con 8 mila euro garantiti