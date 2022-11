Poker Live 21 Novembre 2022, aggiornamenti da un weekend pieno di azione in giro per l’Europa. Iniziamo da Cipro dove un super Alessio Isaia chiude al 2° posto al Warm Up del Merit Poker Vintage Style mentre Ricci passa al day2 dell’High Roller. A Nova Gorica si attende il finale del Main Event Planet Poker Live mentre a Rozvadov ci sono i campionati tedeschi, con affermazione dell’azzurro Luca Beretta.

Poker Live 21 Novembre 2022: Alessio Isaia 2° a Cipro. Ricci in mostra al High Roller

A Cipro è iniziato il Merit Poker Vintage Style. Nell’isola cipriota negli ultimi anni si sono giocati molti eventi interessanti di poker live, e a questi è spesso presente Alessio Isaia, storico poker player italiano che ha sfiorato un altra impresa chiudendo al 2° posto al $2.200 Warm Up NLH.

Il Fabbro è stato battuto soltanto da Bogdan-Andrei Munteanu all’head up finale. Per Isaia ci sono comunque $154.400 di premio, più il pacchetto per il prossimo evento in Montenegro. Al vincitore invece una ricca prima moneta da $209.000 per un torneo che ha raccolto ben 624 giocatori arrivando ad un montepremi complessivo di $1.148.160.

Al Merit Hotel&Casinò si sono giocati altri due eventi. Day1B del $1.100 Mystery Bounty NLH $100.000 GTD dove abbiamo Filippo Rangone che passa il taglio insieme ad altri 35 players left (su 241 al via).

Al Day1A del $5.300 High Roller ci sono 2 italiani tra i 62 players left (100 iscritti) a fine giornata, Andrea Ricci e Iacopo Brandi che passano il taglio rispettivamente con 108K e 90K in gettoni.

Poker Live 21 Novembre 2022: Enzo Cirillo al comando del Main Event Planet Poker Live

Passiamo in Slovenia, a Nova Gorica dove si sta giocando €550 Main Event Planet Poker Live che lascia in gioco 18 players per la vittoria finale da €60.000. Al torneo hanno partecipato 510 giocatori per un montepremi da €255.000. In 45 ITM con un premio minimo da €1.420 e una prima moneta, come già detto, da 60K tondi tondi.

Al comando del chipcount troviamo Enzo Cirillo con quasi 3 milioni in gettoni, seguito da Marco Bucci e da Davide Lando. Attenzione all’esperto Dario Barone che troviamo al 6° posto con 1.7 milioni in chips. In top-10 riconosciamo anche Pierpaolo Lamanna (1.2M). Più indietro ci sono altri nomi noti del poker italiano: Antonio Scalzi (680.000) e Jonni Mansutti (510.000).

TOP-10 CHIPCOUNT PLANET POKER LIVE

CIRILLO ENZO 2975000

BUCCI MARCO 2575000

LANDO DOMENICO DAVIDE 2355000

PALMA GIOVANNI EMANUELE 2275000

GIZZARELLI ANDREA 1915000

BARONE DARIO 1785000

BOUMAROUAN YOUSSEF 1775000

PERRA MARCO 1400000

LAMANNA PIERPAOLO 1285000

CALIENDO LUIGI CRISTIAN 1280000

Campionati tedeschi macchiati d’azzurro. Luca Beretta vince il side €1.100 NHL

Chiudiamo al King’s Casinò di Rozvadov, dove il poker non si ferma mai. Appena concluse le WSOPE, si stanno giocando i Campionati Tedeschi. Abbiamo visto anche alle World Series of Poker quanti giocatori della Germania sono presenti in Repubblica Ceca a questi appuntamenti, ed è quasi “naturale” giocare i campionati di poker tedeschi in questa location.

Il Main Event è ancora da concludere, ma intanto gli italiani si fanno sentire anche qui nei Side event, con Luca Beretta che ha vinto il €1.100 NLH su 57 entries che gli vale €14.258 dopo un deal a tre secondo ICM che premia anche Maradona Abaz con €13.000 e Natascha Siepmann che incassa 12K.