Poker Live 23 novembre 2022. Tanti tornei da seguire; a Cipro Mustapha Kanit si ferma al 3° posto dell’High Roller. Al Master Classic Of Poker abbiamo un paio di azzurri in corsa ad Amsterdam. Al King’s Casino sono iniziati i campionati di poker spagnoli mentre in Francia si giocano le France Poker Series e anche qui abbiamo diversi azzurri in grande spolvero.

Poker Live 23 novembre 2022: Mustapha Kanit 3° al High Roller a Cipro

Al Merit Poker Vintage Style, di Cipro si è concluso il $5.300 High Roller dove Mustapha Kanit sembrava lanciato verso la vittoria. L’azzurro invece si arresta al 3° posto per 83.400 dollari di premio quando con K-10 viene battuto da Q-9 di Maxime Chilaud che poi arriverà al testa a testa finale con Ali Al-Kubasi.

Il francese non molla nulla anche qui e va a vincere il torneo per una prima moneta da €184.000 mentre per il runner up ci sono €129.100.

Poker Live 23 novembre 2022: De Lemmi e Peluso in corsa al Master Classic Of Poker

Il Master Classic Of Poker di Amstedam è uno dei tornei più storici del vecchio continente, ed è iniziato in questi giorni nella capitale olandese, dove si sono messi in mostra anche un paio di giocatori italiani al €3.000 Main Event dall’Holland Casinò.

In 263 giocatori si sono iscritti al day1A. In 68 hanno passato il taglio con Mateusz Moolhuizen chipleader con 476.500 gettoni. Dopo le WSOPE continua l’ottimo momento di Emanuele De Lemmi che chiude con 346K buone per il 4° posto in classifica. Sarà più difficile il day2 di Fabio Peluso che ha chiuso con 109K e dovrà recuperare.

Si gioca anche al King’s (Spanish Poker Festival) e in Francia

Alle France Poker Series in programma dal Pasino Grand di Aix-en-Provence si è giocato il Day1 del Mystery Bounty da €440 con 632 entries in due flight. In 95 hanno passato il taglio e tra loro anche il nostro Alessandro Minasi ben messo con 485K chips e anche Enrico Mosca nella top 20 con 235.000 chips e Manlio Gasparotto con 174.000 gettoni. Nella prima giornata il migliore è stato Idir Haïche.

Dal day1B è passato pure Andrea Binotto ma più corto con 128K mentre i migliori di giornata sono stati David Mono Nhem (586.000) e Sabane Atmani (583.000). Da segnalare anche le presenze di: Bruno Fitoussi (117.000), Arnaud Mattern (105.000), Antoine Goutard (246.000), Rosalie Petit (215.000), Pierre Merlin (332.000), Samy Boujmala (164.000).

Chiudiamo al King’s Casinò di Rozvadov dove dopo i campionati di poker tedeschi ora si sta giocando lo Spanish Poker Festival, kermesse iniziata col €150 Spanish Cup €40.000 GTD con 208 iscritti al day1A e altri 250 al day1B. In tutto passano 55 giocatori al day 2, tutti già a premio. Tra loro anche Paolo Massa che riprenderà con uno stack di 136K, solo terzultimo nel chipcount comandato da Paul Lozano con quasi 1 milione in chips. Oggi, dalle 18.00, spazio al day 1A del €300 Main Event che mette in palio 300.000 euro garantiti e ben 4 ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023.