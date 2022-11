Poker Live 26 novembre 2022, gli ultimi aggiornamenti dai principali tornei di poker in giro per il vecchio continente. In Francia una super Alice Sicconi in corsa al main event delle France Poker Series mentre a Cipro ci sono 5 azzurri ancora in gioco al Main Event Merit Poker Series. Rush finale ad Amsterdam, senza italiani.

Poker Live 26 novembre 2022: Alice Sicconi super alle France Poker Series

Si sta giocando il €1.100 Main Event delle France Poker Series dove anche gli altri giorni segnalavamo una forte presenza azzurra al Aix-en-Provence. Al torneo hanno partecipato 779 giocatori per quasi €750.000 di montepremi. ITM ci vanno in 111 con un premio minimo da €1.870 e una prima moneta da €141.200.

Nella giornata di ieri 4 azzurri hanno mancato il piazzamento a premi. ITM invece Massimiliano Forti out in 91° e a seguite Andrea Piazza in 68° posizione. Poco dopo tocca a Paolo Erriques e ad Antonio Scalzi.

Passano il taglio 3 azzurri, con una super Alice Sicconi che imbusta 955.000 chips per il 6° posto della classifica generale. Il chipleader è Alban Juen mentre gli altri italiani in gioco sono Claudio Di Giacomo (19° con 545K) e Renato Messina (22° con 510K). Oggi i 38 players left si ritroveranno per il day3 che lascerà in gioco solo gli 8 finalisti di domani.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Alban Juen 1,960,000

2 Anthony Apicella 1,900,000

3 Parham Ahoor 1,510,000

4 Julien Labussiere 1,135,000

5 Jean-Philippe Ravel 1,005,000

6 Alice Sicconi 955,000

7 Hayg Badem 920,000

8 Freddy Darakjian 835,000

9 Imed Ben Mahmoud 750,000

10 Jean-Michel Gillet 732,000

Poker Live 26 novembre 2022: 5 italiani passano a Cipro

Day2 con 146 players left ma solo 89 di loro andranno a premio nel $3.300 Main Event del Merit Poker Vintage Style che ha visto 769 iscritti per un montepremi dia $2.122.440. Il premio minimo è si $4.670 mentre la prima moneta vale $384.150.

Ancora 5 italiani in corsa, il migliore dei quali è Filippo Rangone che sfiora il milione in chips. Molto staccati gli altri, ad iniziare da Alessio Isaia con 560K. Ci sono anche Andrea Ricci, Iacopo Brandi e Mustapha Kanit. Ecco il chipcount azzurro a Cipro:

16° Filippo Ragone 998.000

57° Alessio Isaia 560.000

66° Andrea Ricci 513.000

70° Iacopo Brandi 484.000

80° Mustapha Kanit 405.000

Master Classic of Poker, niente da fare per gli azzurri

In fase di arrivo anche il €3.000 Main Event del Master Classic of Poker ad Amsterdam dove siamo arrivati al tavolo finale senza italiani. La giornata iniziava con 3 azzurri tra i 39 players left, ma tutti si arrendono, ad iniziare da Fabio Peluso che doveva risalire da short stack ma non va oltre il 33° posto per 8.406 euro di premio.

Poco dopo tocca a Mariano Martiradonna in 22° posizione per €10.575. L’ultimo a crollare è Candido Cappiello che si ferma ad un passo dall’official final table visto che chiude al 9° posto per 22.506 euro.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

Santo Bakker 9.050.000

Julien Sitbon 4.415.000

Gilles Simon 4.165.000

Matias Arosuo 3.070.000

David Hu 2.625.000

David Boyaciyan 1.540.000