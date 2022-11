Poker Live 28 novembre 2022, gli ultimi aggiornamenti dei tornei che si sono conclusi nel weekend nel vecchio continente. A Cipro Mustapha Kanit chiude 5° al Main Event. Tavolo finale anche per un altro azzurro in Francia, Claudio Di Giacomo, sfortunato out al 9° posto. Sempre alle France Poker Series si mette in mostra anche Filippo Lazzaretto con un 2° posto all’High Roller.

Poker Live 28 novembre 2022: Mustapha Kanit chiude 5° al Main Event a Cipro

Iniziamo dal Merit Poker Vintage Style col $3.300 Main Event che riprendeva con 23 players left in corsa per la prima moneta da 384.150 dollari che alla fine finiranno nelle tasche di Georgios Sotiropoulos. Il greco con Q-Q vince una mano enorme contro A-A di Sergey Babincev e 10-10 del nostro Mustapha Kanit che alla fine chiude al 5° posto per $96,150.

Da quel momento Sotiropoulos prende il volo e non si guarderà più indietro, fino all’head up in cui ha battuto Robert Sanchez che torna comunque a casa con $282,900 di premio mentre a completare il podio c’è Eli Saad per $173,600.

FINAL TABLE MAIN EVENT CIPRO

1° Georgios Sotiropoulos $384,150

2° Robert Sanchez $282,900

3° Eli Saad $173,600

4° Sergey Babincev $128,400

5° Mustapha Kanit $96,150

6° Serdar Tasyurek $77,700

7° Andrey Golubev $64,300

8° Dmitry Gromov $51,160

9° Milos Petakovic $38,400

Poker Live 28 novembre 2022: Di Giacomo 8° nel Main Event in Francia

Passiamo alle France Poker Series con il €1.100 Main Event che ha chiuso la kermesse transalpina con la vittoria da €141.200 del giocatore di casa, Anthony Apicella, che all’heads up finale ha battuto il connazionale Alban Juen, runner up per €85.970.

Il primo eliminato del tavolo finale è stato uno sfortunato Claudio Di Giacomo che con K-K si ritrova all-in in una manona contro A-A di Apicella e A-K per Parham Ahoor.

TAVOLO FINALE MAIN EVENT FRANCE POKER SERIES

1 Anthony Apicella France 141 200 €

2 Alban Juen France 85 970€

3 Freddy Darakjian France 61 020 €

4 Cedric Chevalme France 46 070€

5 Imed Ben Mahmoud Tunisie 36 490€

6 Kevin Cinier France 27 600€

7 Parham Ahoor France 19 820€

8 Claudio Di Giacomo Italy 13 540€

Filippo Lazzaretto sfiora il colpaccio all’High Roller

Chiudiamo col €2.200 High Roller delle France Poker Series al Aix-en-Provence che ha visto 117 entries in lotta per una prima moneta superiore a 56K.

Filippo Lazzaretto sogna l’impresa arrivando fino all’heads up contro il regular di casa, Paul Tedeschi. I due alla fine hanno optato per un deal incassando rispettivamente €46.070 e €46.000.

1 Paul-François Tedeschi France €56 160*

2 Filippo Lazzaretto Italie €37 510*

3 Omar Lakhdari Algerie €24 820

4 Rachid El Yaacoubi France €20 550

5 Yuri Ishida Japon €16 490

6 Elie Nakache France €13 070

7 Miroslav Alilovic France €10 000

8 Florian Duta Roumanie €7 530