Final Table IPO San Marino 2023. Il torneo da record dell’Italian Poker Open nella location di San Marino ha richiamato 2.950 iscritti e alla fine a spuntarla è stato Fabio Coda che centra questo colpo da 220K (foto cortesi bu Eurorounders.com).

Final Table IPO San Marino 2023: la situazione al via

La giornata riprendeva con 22 players left e Giovanni Giudice al comando. Una volta arrivati al tavolo finale si inizia a giocare per i premi maggiori, fino ad una prima moneta da €220.000.

Filippo Bechini esce al 9° posto e da li iniziano anche le riprese del final tv table. Il primo ad uscire è però proprio il chipleader di inizio giornata, Giovanni Giudice.

Fabio Coda batte Armando D’Avanzo e vince €220.000

Armando D’Avanzo aveva rischiato grosso lungo la giornata, con un bluff che gli era costato caro, quasi tutto lo stock, anche se è riuscito a riprendersi fino ad arrivare a giocarsi il testa a testa finale. Se questo nome non vi è nuovo è perché parliamo di un giocatore che abbiamo anche intervistato in esclusiva dopo la vittoria incredibile al The Colossus di GGpoker (e in ambito com aveva messo le mani anche sul braccialetto delle World Series of Poker online 2021).

D’Avanzo si arrende però a Fabio Coda che mette a segno un colpaccio che gli vale €220.000. Ora Italian Poker Open si sposta per IPO Leichtnstein al via tra pochi giorni, e come sempre noi di PIW lo seguiremo con aggiornamenti quotidiani e report.

IPO SAN MARINO – RISULTATI FINAL TABLE

1 CODA FABIO

2 ARMANDO D’AVANZO

3 POBIRCI REMUS MALASHEVSKI STOYAN

4 CAPOLUONGO ANTONIO

5 PALANDIUK VASYL

6 MALASHEVSKI STOYAN

7 SAFTICH ANDREA

8 GIUDICE GIOVANNI