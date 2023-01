Poker Live 23 Gennaio 2023. I risultati del fine settimana in giro per il mondo. A Mendrisio continua la Notte degli Assi, a Rozvadov è iniziato il Main Event WSOP Circuit così come è iniziato il Main Event a Cipro. Intanto un super Alessio Isaia firma una doppietta in Florida, al al Seminole Hard Rock Poker Open. Al via anche le ostilità al PokerStars Caribbean Adventure.

Poker Live 23 Gennaio 2023: a Cipro torna a vincere Fausto Tantillo ed inizia il Main Event

Facciamo un passo indietro a venerdì, quando si è concluso il $2.200 Warm up delle Merit Poker Western Series che aveva ancora in corsa il nostro Michele Guerrini che si arrende al 8° posto per 24.150 dollari e che è anche sfortunato quando con K-K perde il colpo contro J-J che setta. La vittoria dia $181,200 va a John Doe, nome di fantasia per un giocatore che è voluto rimanere in anonimo e che ha dominato questo torneo da chipleader anche ad inizio final day.

RISULTATI FINAL TABLE

1 John Doe n/a $181,200

2 Recep Aydemir Turkey $133,400

3 Paul Browne United Kingdom $81,700

4 David Hu Netherlands $60,450

5 Helmut Phung Germany $45,350

6 Ryan Mandara United Kingdom $36,400

7 Eli Saad Lebanon $30,300

8 Michele Guerrini Italy $24,150

9 Evgenii Katymaev Russia $18,200

E’ iniziato anche il $3.300 Main Event con 1.5 milioni di dollari garantiti. 215 iscritti al day1A con 5 italiani che passano il taglio tra i 106 player left. Si tratta di: Michele D’Angelo (273.500), Fausto Tantillo (183.500), Italo Modena (114.000), Federico Macori (95.000) e Iacopo Brandi (74.500).

Altri 200 iscritti al day1B, passano in 92 e anche qui abbiamo 2 azzurri, Marco Carravieri che chiude con 255.000 chips e un Michele Guerrini in forma anche qui, che imbusta 112.500 fiches.

I flight iniziali si chiudono domenica con i day1CD che vedono un altro italiano passare il taglio, Ermanno Nicola con 122.500. Sono in tutto 570 gli iscritti e in 230 sono passati al day2, anche se i numeri non sono ancora ufficiali visto che le registrazioni tardive rimangono aperte.

Tra una pausa e l’altra torna a vincere il miglior torneista live del 2022 italiano, Fausto Tantillo, che porta a casa il Side event Bounty tournament da $880 di buy-in che gli frutta un premio di 12.800 dollari più 9 taglie conquistate.

Poker Live 23 Gennaio 2023: WSOPC Main Event, 10 azzurri a premio

A Rozvadov, in Repubblica Ceca, è iniziato anche il €1.700 Main Event WSOPC che ha richiamato 689 giocatori per un montepremi da 1.014.552 euro diviso tra 71 ITM con un premio minimo da $3.383 e una prima moneta da €171.800.

Sono 10 gli azzurri che arrivano a premio e il migliore dei nostri è Luigi Andrea Shehadeh che imbusta 588K davanti a Renato Messina (548.000) e Giovanni Nava (472.000). Tra i 64 players left ci sono anche Antonio Fragale (373.000), Simone Sintucci (289.000), Marco Succetti (254.000), “Gigiolino” (252.000), Angelo Sisca (227.000) e Michele Masucci (191.000).

CHIPCOUNT AZZURRO

Luigi Andrea Shehadeh 588.000

Renato Messina 548.000

Giovanni Nava 472.000

Tiziano Romualdo 375.000

Antonio Fragale 373.000

Simone Sintucci 289.000

Marco Succetti 254.000

Gigiolino 252.000

Angelo Sisca 227.000

Michele Masucci 191.000

Poker Live 23 Gennaio 2023: Gaetano Napoli al comando nella Notte degli Assi

Il €550 Main Event della Notte degli Assi in corso al Casino di Mendrisio, conclude il day2A con 23 giocatori che passano al final day. Il chipleader è Gaetano Napoli con 2.440.000 gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT

Gaetano Napoli – 2’440’000

Cosimo Solazzo – 1’335’000

Giuseppe Vozzo – 1’156’000

Onorato Savastano – 1’097’000

Julien Proserpio – 602’000

Robert Salkurti – 576’000

Leonardo Bartolone – 563’000

Cesare Raso – 528’000

Qiong Hu – 464’000

Giovanni Lena – 437’000

Alessio Isaia scatenato con una doppietta al Seminole Hard Rock Poker Open

In Florida si sta giocando il Seminole Hard Rock Poker Open dove c’è un Alessio Isaia davvero hot visto che chiude una doppietta in poche ore che gli vale in totale circa $75.000. “Il Fabbro” piemontese picchia forte al $1,100 Deep Stack No-Limit Hold’em battendo la concorrenza di 253 giocatori per una primamoneta da $55.835 di prima moneta dopo aver battuto Mike Chiappetta (un nome una garanzia) all’heads up finale.

Non contento Isaia si conferma anche all’evento #17 $600 Six-Max No-Limit Hold’em, questa volta su un Field da 234 giocatori con un deal a tre che gli vale altri $20.592, stessa cifra che incassano anche gli altri protagonisti dell’accordo, Austin Morin e Steven McKoy.

FINAL TABLE #9

1 Alessio Isaia $55,835

2 Mike Chiappetta $38,705

3 Germandio Andoni $25,200

4 Jigesh Patel $15,365

5 Connor Curtis $11,865

6 Philippe Souki $9,830

7 Gaston Miculitzki $8,255

8 Derek Sudell $6,900

9 James Weidenborner $5,665

FINAL TABLE #17

1 Alessio Isaia $20,592*

2 Austin Morin $20,592*

3 Steven McKoy $20,591*

4 Jack Ranallo $9,410

5 Richard Katz $6,765

6 Jerry Robinson $4,975

7 Anthony Jiang $3,745

PokerStars Caribbean Adventure: spettacolo al Super High Roller

Si accendono le ostilità anche al PokerStars Caribbean Adventure con i primi eventi. Il Main inizia oggi, ma intanto i Side event hanno aperto le ostilità, con grande curiosità in particolare sul $100,000 PCA Super High Roller che ha richiamato 45 giocatori e in 34 hanno passato il taglio del day1.

Il chipleader è Mike Watson con 830K, davanti ad Aleksejs Ponakovs, Timothy Adams e Chris Brewer. Tra i nomi noti che passano al day2 ci sono anche: Patrik Antonius, Dan Smith, David Peters, Joao Vieira, Isaac Haxton, Mikita Badziakouski, Stephen Chidwick e Sam Greenwood.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Mike Watson Canada 830,000

2 Aleksejs Ponakovs Latvia 763,000

3 Timothy Adams Canada 659,000

4 Chris Brewer United States 622,000

5 Byron Kaverman Canada 613,000

6 Ignacio Moron Mexico 572,000

7 Nick Petrangelo United States 550,000

8 Adrian Mateos Spain 545,000

9 Seth Davies United States 472,000

10 Jean-Noel Thorel France 460,000