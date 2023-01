Poker Live 24 Gennaio 2023. Tanti tornei da aggiornare in giro per il mondo. Iniziamo da Cipro dove resiste solo Fausto Tantillo al Main Event del Merit Poker Western Series. Giuseppe Abbonizio (in foto by King’s Casino) rimane l’unico in corsa per l’anello WSOPC a Rozvadov mentre alle ISOP vince un bosniaco sul solito Donnini. Infine Bahamas, col tavolo finale dell’High Roller da 100K ma anche l’inizio del Main Event PCA che vede eliminati Sammartino e Kanit.

Poker Live 24 Gennaio 2023: Cipro, resiste solo Fausto Tantillo

Al $3.300 Main Event delle Merit Poker Western Series a Cipro c’erano 8 italiani al via del day2, ma solo uno di loro passa il taglio, Fausto Tantillo che ritroveremo tra i 112 players left al day3.

Il torneo ha chiuso con 757 entries per un montepremi di 2.089.320 dollari che sarà diviso tra 89 posizioni a premio, quindi la bolla non è ancora scoppiata. Si gioca per la ricca prima moneta da $372.800 con al comando del chipcount il libanese Ara Melkisetian.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Ara Melkisetian 2,365,000

2 Walid Bou Habib 2,100,000

3 Benjamin Hammann 1,775,000

4 Makram Bou Habib 1,635,000

5 Aleksandr Chernikov 1,605,000

6 Maciej Komorowski 1,460,000

7 Orthodoxos Orthodoxou 1,310,000

8 Ceyhan Tezcan 1,230,000

9 Vitaliy Pankov 1,205,000

10 Eduard Barsegian 1,200,000

Poker Live 24 Gennaio 2023: WSOPC, Giuseppe Abbonizio sogna l’anello

Continua anche il WSOP Circuit €1.700 Main Event a Rozvadov in Repubblica Ceca. Qui al day3 avevamo ben 10 italiani tra i 64 players left, ma solo uno di loro è riuscito a superare la giornata, con Michele Masucci il primo ad arrendersi al 64° posto per €3.383 di premio minimo. Poco dopo tocca a Angelo Sisca (57°) e Antonio Fragale (55°) che incassano lo stesso premio di Masucci mentre il 52° posto di Marco Succetti gli vale €3.829 di premio.

Niente da fare anche per Luigi Shehadeh che chiude al 40° mentre Renato Messina si arrende al 23° posto per €6.767 di premio. Gli ultimi a mollare sono Tiziano Di Romoualdo (19° posto per 7.657 euro), Simone Sentucci (17°, €7.657) e Giovanni Nava (15°, €9.616).

Si gioca per la prima moneta da €171.800, l’anello del WSOPC e i primi 12 hanno incassato anche il ticket da 10.350 euro del Main Event WSOPE 2023. Tra loro anche un italiano (segnalato come tedesco nel chipcount), Giuseppe Abbonizio che riprenderà dal 5° posto. Ecco la situazione al via del final table.

Poker Live 24 Gennaio 2023: PokerStars Caribbean Adventure

Alle Bahamas si è concluso anche il day2 del $100,000 PCA Super High Roller e in testa c’è sempre Mike Watson davanti alla coppia spagnola formata da Juan Pardo e Adrian Mateos al via del final table che vede Daniel Dvoress come short stack. Eliminato quello che era il terzo canadese ancora in gioco, Tim Adams che col 7° posto incassa $249.600 di premio. Si gioca per una prima moneta da $1,545,080.

CHIPCOUNT FINAL TABLE HIGH ROLLER

1 Seth Davies United States 1,870,000

2 Isaac Haxton United States 1,645,000

3 Mike Watson Canada 3,015,000

4 Adrian Mateos Spain 2,035,000

5 Daniel Dvoress Canada 590,000

6 Juan Pardo Spain 2,200,000

E’ iniziato anche il PCA $10,300 Main Event con un day1A con 166 entries che non ha portato benissimo ai nostri due rappresentanti più noti, Mustapha Kanit e Dario Sammartino, entrambi eliminati nel corso della prima giornata dove al momento in cima al chipcount troviamo il portoghese Andre Marques. Scatenato anche il brasiliano Andre Akkari e tra i migliori troviamo pure Chance Kornuth e l’irlandese Steve O’Dwyer.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A MAIN EVENT

1 Andre Marques Portugal 197,500

2 Maximilian Silz Germany 182,200

3 Alberto Meran Dominican Rerpublic 155,900

4 Andre Akkari Brazil 136,900

5 Yuri Dzivielevski Brazil 130,900

6 Chance Kornuth United States 127,000

7 James Harvey United States 113,100

8 Steve O’Dwyer Ireland 104,800

9 Diego Ventura Peru 103,300

10 Thomas Muehloecker Austria 103,000

ISOP in salsa bosniaca, Donnini secondo

E’ il bosniaco Alija Besirevic il campione del main event ISOP al Perla di Nova Gorica, torneo che ha richiamato 591 entries. L’ultimo ad arrendersi è stato Danilo Donnini, che quando gioca ai Campionati Italiani di Poker delle ISOP si accende sempre. Dopo aver vinto già diverse volte in passato, in questa occasione Donnini si deve fermare come runner up.

RISULTATI FINAL TABLE MAIN EVENT ISOP

1 Besirevic Alija

2 Donnini Danilo

3 Busatto Filippo

4 De Angelis Vincenzo

5 Gradic David

6 Murgolo Flora Willy

7 Vola Massiiliano

8 Muner Michele