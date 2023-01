Poker Live 30 gennaio 2023. Tutti i risultati del fine settimana. Alle Bahamas si conclude un Main Event PCA in salsa portoghese, vinto da Michel Dattani. Finale con deal a 9 per la Notte degli Assi a Mendrisio, con successo per Vittorio Londoni. Solo 6° posto per Fausto Tantillo all’High Roller Merit Series che chiude i giochi a Cipro mentre al King’s di Rozvadov ci sono due italiani al final day del Dutch classic.

Poker Live 30 gennaio 2023: PCA Main Event a Michel Dattani

Iniziamo dal torneo più importante che si è concluso nel weekend, il $10.300 Main Event PCA Bahamas vinto dal portoghese Michel Dattani che batte il connazionale Pedro Neves in uno scontro tutto lusitano e inedito. Sul gradino basso del podio troviamo un big come il russo Artur Martirosian. Niente da fare per Alessandro Siena che era rimasto l’unico azzurro in corsa al Main Event e che esce in 41° posizione.

FINAL TABLE PCA MAIN EVENT

1 Michel Dattani Portugal $1,316,963*

2 Pedro Neves Portugal $1,183,037*

3 Artur Martirosian Russia $677,400

4 Alexandre Raymond Canada $519,600

5 Christoph Csik United States $399,800

6 Jamil Wakil Canada $307,500

Il giorno prima un 9° posto amaro anche per Michael Uguccioni al $3.000 Mystery Bounty visto che l’azzurro è sfortunato nella mano che sancisce la sua eliminazione con Q-Q contro K-J di Andy Wilson che poi arriverà a giocarsi l’heads up finale, perdendolo contro Samuel Cobian.

FINAL TABLE MYSTERY BOUNTY

1st Samuel Cobian United States $239,658

2nd Andy Wilson United Kingdom $149,450

3rd Justin Steinbrenner Germany $106,750

4th Yuliyan Kolev Bulgaria $82,100

5th Matthew Lambrecht United States $63,150

6th Rui Bouquet Portugal $48,600

7th Kayhan Mokri Norway $37,400

8th David Peters United States $28,750

Si è giocato anche il $25.500 High Roller PCA Bahamas e quando si parla di HR ecco che spunta puntale il nome di Justin Bonomo che mette in fila un Field da 140 entries, incassandone $574,529 dopo un deal con Rui Ferreira (Portogallo dominante in questa edizione PCA) ed Isaac Haxton.

FINAL TABLE 25K HIGH ROLLER

1 Justin Bonomo United States $574,529*

2 Rui Ferreira Portugal $664,820*

3 Isaac Haxton United States $491,550*

4 Carlos Chadha United States $286,950

5 Jean-Noel Thorel France $220,700

6 Mario Mosboeck Austria $169,800

7 Seth Davies United States $130,600

8 Alex Kulev Bulgaria $108,450

Poker Live 30 gennaio 2023: La Notte degli Assi, vince London con un mega deal

Si è concluso anche il €550 Main Event della Notte degli Assi al Casino Admiral di Mendrisio, e si è concluso con un mega deal per tutti e nove i giocatori al tavolo finale. La vittoria nominale, e il premio da €28.800, vanno a Vittorio Londoni.

TAVOLO FINALE LA NOTTE DEGLI ASSI

1 Vittorio Londoni – ITA – 28’800 EUR

2 Guido Pezzotta – ITA – 26’800 EUR

3 Cosimo Solazzo – ITA – 24’500 EUR

4 Giovanni Ciani – ITA – 22’900 EUR

5 Virgilio Ferraro – ITA – 19’560 EUR

6 Alessandro Giambruno – ITA – 18’260 EUR

7 Fabio Frusca – ITA – 17’870 EUR

8 Emanuele Pavoni – ITA – 14’750 EUR

9 Michael Sottini – ITA – 13’560 EUR

Merit Series: niente podio per Tantillo al High Roller. Al Dutch Classic spuntano due azzurri

Si sono concluse anche le Merit Series in corso a Cipro dove il nostro Fausto Tantillo ha dominato, anche se gli è mancato l’acuto finale nel $5.300 High Roller dove riprendeva da chipleader al tavolo finale dove si arrende però al 6° posto per $34,500. La vittoria da 170K va a Toni Kaukua.

FINAL TABLE HIGH ROLLER

1 Toni Kaukua $170,000

2 Andreas Christoforou $119,400

3 Roman Kolotiuk $77,100

4 Joseph Mouwad $57,200

5 Viktor Ustimov $43,000

6 Fausto Tantillo $34,500

7 Osman Ihlamur $28,700

8 Iulian-Remus Blebea $23,100

9 Yauhen Kontush $17,500

Si continua a giocare anche al King’s Casinò di Rozvadov col Dutch Classic 2023, il campionato olandese con €250 di buy-in per 300K garantiti. Hanno partecipato in 1.967 arrivando a €411.103 di prizepool diviso tra 238 posizioni a premio. Il cash minimo è di €400 mentre per il campione c’è una prima moneta da €64.300 ad attenderlo. I primi quattro classificati ricevono anche il ticket da 10.300€ per il Main Event WSOPE 2023.

Dopo un lungo day2 il torneo lascia in gioco solo 23 players left verso il final day, e tra loro si mettono in mostra anche due azzurri, Luca Beretta e Emanuele Grande. Il primo con più di 4.5 milioni in chips si trova al 9° posto mentre Grande partirà da più indietro con 2.6 milioni. Il chipleader è Teunnis Bake, olandese che comanda con 11.075.000 gettoni imbustati.