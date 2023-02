Poker Live 1 febbraio 2023. Continua il poker caraibico del $25.000 Pokerstars Player Championship con 4 italiani che passano al day3 dove scoppierà una ricca bolla. Si gioca per più di $4 milioni di premio, e Sammartino con Kanit (in foto) sono sugli scudi. Intanto 2 italiani avanzano al IPS.

Poker Live 1 febbraio 2023: 4 italiani al day3 del PSPC

Al $25.000 Pokerstars Player Championship si è completato il day2 che lascia in gioco 255 players left verso un day3 in cui scoppierà una ricca bolla. Grazie a 1.014 entries il torneo è arrivato a formare un montepremi da 24.843.000 dollari diviso tra 175 piazzamenti ITM. Il premio minimo vale infatti $35.100 mentre la prima moneta paga $4.053.200, col runner up che dovrà accontentarsi di $2.542.300. Arrivare al tavolo finale garantirà un premio di almeno $449.700.

Sono 4 gli italiani ancora in corsa, con Dario Sammartino che risulta il migliore con 324.000 chips. Più indietro Mustapha Kanit con 262K e Luca Venturini a 220K di poco avanti a Marcello Del Grosso con 210K. Il chipleader assoluto è Krasimir Yankov, unico sopra al milione di gettoni. Cala un pò Chris Moorman che rimane comunque in top-5.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Krasimir Yankov 1,002,000

2 Philipe Pizzari 965,000

3 Jeremy Ausmus 791,000

4 Dylan Destefano 686,000

5 Chris Moorman 685,000

6 Justin Liberto 658,000

7 Tommy Nguyen 642,000

8 Ignacio Gonzalez 610,000

9 Renato Minicuci 585,000

10 Christian Dressler 562,000

Due italiani passano dal day1b del IPS

Si è giocato il day1B del €390 Main Event IPS con 59 iscritti e 22 re-entry che portano a 160 il totale dei partecipanti nei primi 2 flight di day1 (ce ne sono ancora 7). Nella giornata di ieri dell’Italian Poker Sport in corso al King’s Casino di Rozvadov sono passati in 10 e tra loro due italiani: Bruno Stefanelli ed Alessandro Pagliuso. Il primo ha imbustato la bellezza di 618.000 chips che gli vale il 2° posto in classifica, dietro al solo Adrian Govea Quevedo (lo spagnolo ha chiuso con 830K). C’è anche Pagliuso cheta chiuso con 344K.

CHIPCOUNT DAY1B

Adrian Govea Quevedo Spain 830000

Bruno Stefanelli Italy 618000

ŠWÁB Czech Republic 453000

Dennis Rohde Germany 447000

Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 347000

Alessandro Pagliuso Italy 344000

Perica Maric Croatia 307000

Negráno Czech Republic 290000

Yann Laurent Frederic Lormel France 289000

VUGLA Bosnia and Herzegovina 125000