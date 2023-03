Poker Live 4 Marzo 2023. In Estonia continua il Kings of Tallinn con 8 azzurri che approdano al day3, in corsa per una prima moneta da 140K, tra loro anche Giada Fang (foto courtesy by kingoftallinnblog) . Al Perla di Nova Gorica continua il Main Event ISOP, intanto Babnik porta a casa l’evento di Pot Limit Omaha.

Poker Live 4 Marzo 2023: Kings of Tallinn, 8 azzurri in corsa per 140K

Continua l’azione in Estonia col €1.100 Main Event Kings of Tallinn, torneo che con 716 entries supera il suo record che resisteva da prima della pandemia. Si gioca per un montepremi da €673.000 e la prima moneta vale €140,100.

PAYOUT

1 €140,100

2 €89,800

3 €60,000

4 €40,040

5 €29,800

6 €22,500

7 €17,600

8 €14,200

9 €11,900

10 €9,800

Al termine del day 2 abbiamo 93 players left, e tra di loro ancora 8 azzurri, ma la bolla non è scoppiata visto che andranno a premi solo i primi 87 giocatori per un ITM minimo da €2.100. Il migliore dei nostri è Federico Luciano Cirillo che con 512K imbustati chiude al 8° posto del chipcount. Molto bene anche Leonardo Romeo, in top-20 grazie a 320.000 chips. Continua anche la corsa di alcuni big azzurri come Giada Fang, Walter Treccarichi e Luigi Andrea Shehadeh. Il più corto è Marco Regonaschi. Il chipleader è il giocatore di casa, Paul Koppe, unico sopra al milione in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY2 KINGS OF TALLINN

1 Paul Koppe 1,175,000

2 Pavels Spirins 830,000

3 Niki Nurmisto 690,000

4 Ranno Sootla 614,000

5 Mika Levaniemi 591,000

6 Priit Parmasto 547,000

7 Kasparas Klezys 534,000

8 Federico Cirillo 512,000

9 Sergejs Korobovs 505,000

10 Oskars Gailums 502,000

Poker Live 4 Marzo 2023: day1B del Main Event

Al Casinò Perla di Nova Gorica si è giocato il secondo flight, il day1B del Main Event ISOP. In 146 hanno pagato il buy-in da €300 (che per il day1c salirà ulteriormente a €350) e 56 di loro hanno passato il taglio e che si vanno a sommare ai 73 players left del day1a.

Il migliore nella giornata di ieri è stato Antonio Artusa che ha sfiorato le 300K. Bene anche Francisc Voidoc che ha imbustato 281K e Sebastiano Giudice a completare il podio. Da segnalare alcuni big che sono in corsa: Alessandro Minasi (110K), Antonio Scalzi (105K) e Giovanni Salvatore (78K), con GianninoKart che arriva a Nova Gorica ancora caldissimo dai risultati a EPT Parigi.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B MAIN EVENT ISOP

1 – Artusa Antonio – 293.000

2 – Voidoc Francisc – 281.000

3 – Giudice Sebastiano – 274.000

4 – Magi Christian – 215.000

5 – Montalcino Matteo – 215.000

6 – Verini Maurizio – 213.000

7 – Spurio Mauro – 209.000

8 – Srebrnič Jordan – 209.000

9 – Alvisi Nevis – 201.000

10 – Bonpresa Giuseppe – 195.000

PLO Main, vince Igor Babnik

Si è concluso in giornata l’evento PLO Main con 81 giocatori che hanno partecipato al torneo della variante più popolare, il Pot Limit Omaha. Nove sono andati a premio e il migliore è stato il giocatore di casa Igor Babnik. Lo sloveno incassa €5.500 dopo aver battuto il bosniaco Mario Menicanin. Completa il podio l’italiano Nicolò Carraro.

FINAL TABLE PLO MAIN ISOP

1 – Babnik Igor €5.500

2 – Menicanin Mario €4.000

3 – Carraro Nicolò €3.000

4 – Zogovic Vladimir €2.270

5 – Wallner Philipp €1.600

6 – Cosic Marko €1.200

7 – Pisicchino Gabriele €1.000

8 – Vinci Pasquale €850

9 – Maccagni Massimiliano €700