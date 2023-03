Final Table Kings of Tallinn 2023, Davide Muccini (in foto in azione al tavolo finale) è l’unico azzurro che raggiunge il final table in Estonia, ma non riesce a vincere il torneo, fermandosi ai piedi del podio. Intanto sl Main Event ISOP comanda Riccardo Pasquale.

Final Table Kings of Tallinn 2023: Davide Muccini si ferma al 4° posto

Niente da fare per i colori azzurri in Estonia, il Main Event Kings of Tallinn 2023 lo vince il giocatore di casa, Priit Parmasto, davanti ai connazionali Timo Petteri Laiho ed Antti E. Veteläinen, proprio il giocatore che ha eliminato l’unico azzurro al final table, Davide Muccini che, rimasto corto, decide di chiamare all-in con K-4, ma si trova dominato dal K-10 dell’avversario. Una volta uscito l’italiano i tre hanno optato per un deal ICM.

E’ stata un edizione da record per questo torneo grazie a 716 iscritti e €673.000 di montepremi. Si giocava per una bella prima moneta da €140.100 mentre Muccini torna a casa con €40,040. In tutto abbiamo portato 7 giocatori italiani a premio (Andrea Shehadeh esce in zona bolla), ovvero: Luca Sebastiani (76° per €2.100), Walter Treccarichi (64°, €2.300), Marco Regonaschi (63°, €2.300), Federico Cirillo (52°, €2.500), Giada Fang (49°, €2.300) e Leonardo Romeo (12° per €7.850).

FINAL TABLE KINGS OF TALLIN

1 Priit Parmasto Estonia €97,400*

2 Petteri Laiho Finland €102,500*

3 Antti Vetelainen Finland €90,000*

4 Davide Muccini Italy €40,040

5 Ignas Vaitulionis Lithuania €29,800

6 Aleksi Naski Finland €22,500

7 Sergejs Korobovs Latvia €17,600

8 Danius Antanaitis Lithuania €14,200

9 Albert Ostrovskij Lithuania €11,900

ISOP: al Main Event comanda Riccardo Pasquale

Si sono conclusi i flight iniziali e il day2 del Main Event ISOP in corso al Casino Perla di Nova Gorica che registra 589 entries per un montepremi di quasi 150mila euro diviso tra 59 ITM. In 230 riprendevano al day2, con lo scoppio della bolla ancora molto lontano, ma l’azione scorre veloce e al termine della giornata ci sono 18 player left con Riccardo Pasquale chipleader.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT ISOP

1 – Pasquale Riccardo – 4.640.000

2 – Vujić Andrija – 3.725.000

3 – Valentino Marco – 2.650.000

4 – Di Benedetto Guglielmo Giuseppe – 2.160.000

5 – Gatta Attilio – 2.010.000

6 – Ouertani Wissam – 1.600.000

7 – Schiralli Massimo – 1.585.000

8 – Masellis Nicola – 1.460.000

9 – Krejić Boško – 1.345.000

10 – Fantini Paolo – 1.190.000