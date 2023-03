ISOP Main Event Marzo 2023. Al Casino Perla di Nova Gorica si è conclusa la quarta tappa stagionale delle Italian Series Of Poker, le ISOP, e il quarto campione del 2023 è Giuseppe Cripta (in foto by Pokerfactor).

ISOP Main Event Marzo 2023: si ripartiva con 18 players left

Il Main Event ISOP va in archivio alla quarta edizione stagionale che ha richiamato 589 giocatori. Il 18 riprendevano al final day, con già la certezza di avere un premio, sicuri in tasca, ma tutti con in testa l’obiettivo della prima moneta da €31.000.

Nella corsa al tavolo finale tra i primi a mollare segnaliamo: Giovanni Socci (18°), Manuel Ferrari (16°), Paolo Fietta (14°), Massimo Schiralli (13°) e anche uno dei big che era ancora in corsa, Alessandro Minasi (12°). Con l’uscita di Andrija Vujic al 9° posto, si fa spazio per il final tv table.

ISOP Main Event Marzo 2023: il final table e la vittoria di Cripta

Dopo una lunga serie di scambi e mani in cui non esce nessuno, è Marco Valentino il primo a mollare in 8° posizione, quando con 7-7 si scontra con J-J di Paolo Fantini. Poco dopo tocca a Matic Gabroncek, Nicola Masellis e Riccardo Pasquale, con quest’ultimo che aveva chiuso la giornata di ieri come chipleader.

Sfiora il podio Paolo Fantini che chiude 4° mentre al 3° posto troviamo Guglielmo di Benedetto che con A-2 si trova eliminato dal J-10 di Cripta, incassando comunque 11K.

Inizia il testa a testa finale con Cripta avanti 17.6 milioni in chips contro gli 11 milioni di gettoni di Attilio Gatta che si arrende dopo circa un quarto d’ora, con 6-4 contro 9-6 del futuro campione, Giuseppe Cripta, che porta a casa la prima moneta da €31.000 + il ticket Main Event Campionati Italiani mentre per il runner up ci sono €20.500 (ticket anche per lui e per tutti i finalisti).

Payout Final Table Main Event ISOP

FINAL TABLE MAIN EVENT ISOP

1° Cripta Giuseppe €31.000 + ticket Main Event Campionati Italiani

2° Gatta Attilio €20.500 + ticket Main Event Campionati Italiani

3° Di Benedetto Guglielmo €11.000 + ticket Main Event Campionati Italiani

4° Fantini Paolo €7.600 + ticket Main Event Campionati Italiani

5° Pasquale Riccardo €5.500 + ticket Main Event Campionati Italiani

6° Masellis Nicola €4.500 + ticket Main Event Campionati Italiani

7° Gabroncek Matic €3.600 + ticket Main Event Campionati Italiani

8° Valentino Marco €2.752 + ticket Main Event Campionati Italiani