Triton Poker Series Vietnam Final Day (foto by sito Tritonpokerseries). Siamo arrivati al gran finale del Main Event da $100.000 di buy-in che si è svolto in Vietnam con le Triton Super Highroller Series. Vediamo i 5 protagonisti che si giocheranno la prima moneta da $3.250.000. Fasi finali anche per sul Wynn Millions negli States.

Triton Poker Series Vietnam Final Day: Talal Shakerchi al comando

Sono rimasti in gioco solo 5 players a contendersi il $100.00 No Limit Hold’Em Main Event Triton Series che si stanno disputando in Vietnam. Il torneo è arrivato a $13.500.000 di prizepool e si gioca per una prima moneta esagerata da $3.250.000. Dopo una serie incredibile di eliminazioni eccellenti, la giornata di ieri riprendeva con 9 players left e Talal Shakerchi al comando. Il giocatore britannico ha mantenuto la leadership, quasi raddoppiando il proprio stack a fine giornata.

Si deve accodare al 2° posto, con poco meno di 10 milioni in chips, il tedesco Daniel Smiljkovic. Dopo il salto è abbastanza ampio con Michael Soyza al 3° posto con meno di 5 milioni in chips, poi arrivano Fedor Holz e Adrian Mateos che non hanno bisogno di presentazioni, ma sia il tedesco che lo spagnolo dovranno recuperare da una situazione di short stack (Holz ripartirà con 18 blind, Mateos con 16).

Nella giornata di ieri il primo a mollare è stato il ceco Roma Hrabec seguito da Winfred Yu mentre al 7° posto si è fermato Nick Pietrangelo. L’ultimo ad uscire è stata la stella canadese Tim Adams che porta comunque a casa $756.000.

PAYOUT ED ELIMINATI

1° 3.250.000

2° 2.207.000

3° 1.450.000

4° 1.201.000

5° 965.000

6° Tim Adams (Canada) 756.000

7° Nick Pietrangelo (USA) 566.800

8° Winfred Yu (Hong Kong) 418.400

9° Roma Hrabec (Repubblica Ceca) 324.000

10° Lun Loon (Malesia) 270.000

11° Seth Gottlieb (USA) 270.000

12° David Yan (Regno Unito) 237.000

13° Wiktor Malinowski (Polonia) 237.000

14° Brian Kim (USA) 216.000

15° Johannes Straver (Paesi Bassi) 216.000

16° Sam Grafton (Regno Unito) 195.400

17° Bryn Kenney (USA) 195.400

18° Erik Seidel (USA) 175.000

19° Sam Greenwood (Canada) 175.000

20° Mike Watson (Canada) 175.000

CHIPCOUNT

1.Talal Shakerchi (Gran Bretagna)

2.Daniel Smiljkovic (Germania)

3.Michael Soyza (Malesia)

4.Fedor Holz (Germania)

5.Adrian Mateos (Spagna)

Triton Poker Series Vietnam Final Day: intanto Jason Koon…

Non solo Main Event, in Vietnam si sono giocati altri eventi che chiamarli “side” sarebbe ridicolo. Per esempio al Turbo si pagavano $50.000 di buy-in e solo in 31 hanno deciso di lanciarsi nella mischia, con 5 giocatori a premio e una prima moneta comunque da $574,000 che è stata vinta da Jason Koon, primo giocatore a trionfare in 5 eventi Triton (scavalcato Mikita Badziakouski). Il 37enne americano arriva così a sommare vincite per $42.892.912 in tornei live.

Event #10 – 50,000 NLH Turbo

Dates: March 9, 2023

Entries: 31 (inc. 7 re-entries)

Prize pool: 1,550,000

1 – Jason Koon (USA) – 574,000

2 – Artur Martirosian (Russia) – 395,000

3 – Chris Brewer (USA) – 252,000

4 – Punnat Punsri (Thailand) – 182,000

5 – Isaac Haxton (USA) – 147,000

Wynn Millions: Andrew Esposito chipleader sui 19 players left

Spostiamoci negli Stati Uniti dove c’è un altro torneo importante alle battute finali, il $3,500 Main Event Wynn Millions 2023 che ha fatto registrare 1,314 entries. Al termine del day4 ne rimangono in gioco solo 19, in corsa per la prima moneta da $654,637.

PAYOUT FINAL TABLE

1 $654,637

2 $430,752

3 $294,540

4 $208,598

5 $154,279

6 $120,361

7 $96,706

8 $80,310

9 $67,765

Al comando del chipcount troviamo Andrew Esposito che a fine giornata ha imbustato 5,715,000 gettoni, staccando tutti, ad iniziare da Zachary Donovan in 2° posizione con 4.3 milioni in chips. Il più corto della truppa con 850K è anche il giocatore più noto al tavolo, Yuval Bronshtein. L’israeliano vanta 2 braccialetti WSOP e svariate vincite in tornei live all’attivo, ma è chiamato ad una vera e propria impresa in rimonta questa volta.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Andrew Esposito 5,715,000

2 Zachary Donovan 4,320,000

3 Cliff Ziff 3,825,000

4 Pedro Ingles 3,730,000

5 Kristen Deardorff 3,510,000

6 Joseph Sabe 3,435,000

7 Zhigang Yang 3,055,000

8 Orestis Kanakopoulos 3,050,000

9 Alex Condon 2,700,000

10 Mark Zajdner 2,675,000