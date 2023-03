Poker Live 13 Marzo 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti del weekend dal mondo del poker live, dal Vietnam (dove Talal Shakerchi vince $3.2 milioni, in foto by Joe Giron, Triton Series) agli Stati Uniti, passando anche dal Liechtenstein per un aggiornamento veloce su Sharkbay.

Poker Live 13 Marzo 2023: Talal Shakerchi vince il Main Event delle Triton Poker Series

Vanno in archivio le Triton Poker Series Vietnam, la serie di eventi high roller ricchissimi e spettacolari, che avevano nel Main Event da 100K di buy-in il loro apice. Alla fine l’ha spuntata Talal Shakerchi che incassa $3.250.000 di prima moneta ma spiazza tutti all’intervista: “Voglio solo giocare coi migliori ed è così che ottieni soddisfazione da qualsiasi attività che svolgi. Sfida te stesso e cerca di fare il meglio che puoi. Non provate a spostarmi nell’altra zona, non sono un giocatore professionista. Passo molto tempo a giocare a poker perché è il mio hobby principale. Ma sicuramente non lo faccio per lavoro”.

Non sarà un professionista, ma intanto Shakerchi, oltre alla ricca prima moneta, ha eliminato fior fior di giocatori, come Adrian Mateos, Fedor Holz, Timothy Adams e Nick Petrangelo. L’ultimo ad arrendersi è stato il malese Michael Soyza, che torna comunque a casa con più di 2.2 milioni di dollari sul conto, poi a completare il podio abbiamo il tedesco Daniel Smiljkovic che iniziava la giornata da chipleader.

Evento #9 – Main Event da 100.000 NLH

Date: 8-10 marzo 2023

Iscrizioni: 135 (di cui 45 rientri)

Montepremi: 13.500.000 dollari

1 – Talal Shakerchi (Regno Unito) – 3.250.000

2 – Michael Soyza (Malesia) – 2.207.000

3 – Daniel Smiljkovic (Germania) – 1.450.000

4 – Adrian Mateos (Spagna) – 1.201.000

5 – Fedor Holz (Germania) – 965.000

6 – Timothy Adams (Canada) – 756.000

7 – Nick Petrangelo (USA) – 566.800

8 – Winfred Yu (Hong Kong) – 418.400

9 – Roman Hrabec (Repubblica Ceca) – 324.000

Poker Live 13 Marzo 2023: Michael Rossitto vince il Wynn Millions

Spostiamoci negli Stati Uniti dove si è concluso il $3,500 Main Event Wynn Millions 2023 che ha richiamato 1,314 entries e in palio c’era una prima moneta da $604,637 che è stata portata a casa dall’americano Michael Rossitto che al testa a testa finale ha battuto il connazionale Andrew Esposito mentre il canadese Mark Zajdner ha completato il podio al 3° posto.

FINAL TABLE WYNN MILLIONS

1 Michael Rossitto United States $604,637

2 Andrew Esposito United States $480,752

3 Mark Zajdner Canada $294,540

4 Pedro Ingles Spain $208,598

5 Zachary Donovan United States $154,279

6 Jacob Powers United States $120,361

7 Zhigang Yang Canada $96,706

8 Kharlin Sued United States $80,310

9 Cliff Ziff United States $67,765

Sharkbay Liechtenstein: rimangono in 123 in corsa

Al Grand Casino Bendern in Lichtenstein, continua il torneo organizzato da Euro Rounders e PkLive360, lo Sharkbay, nome storico del poker live italico. Anche nel piccolo Lichtenstein l’affluenza non è mancata, come l’organizzazione che ha optato per tanti day1 di qualificazione, fino a totalizzare 1.230 entries hanno generato 386.100 franchi di montepremi.

In corsa anche 123 giocatori, tutti con in tasca un premio minimo di 800 franchi svizzeri mentre la prima moneta che finirà nelle tasche del vincitore vale 70.000.

TOP CHIPCOUNT SHARKBAY

1 Ramon Barmettler 1,568,000

2 ZIDANE (private) 1,221,000

3 Tommaso Serratore 1,135,000

4 Ernat Muric 1,079,000

5 Silviu Anitei 973,000

6 Thivakaran Sundaralingam 932,000

7 Pokerbanane (private) 873,000

8 Matthias Krust 860,000

9 Eni (private) 858,000

10 Lukiii (private) 847,000

11 Ramon Lampert 818,000

12 Claudio Di Vitto 800,000

13 Emil Abadgiev 798,000

14 Besnik Lalinovci734,000

15 YldirimAlper 721,000

16 Stefan Stamenkovic 715,000

17 Muhamedsejdi Ramadani 692,000

18 Dritan Kaleci 685,000

19 Pepino (Private)674,000

20 Fatih Pamukci 639,000