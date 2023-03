Eureka Poker Tour Main Event Day1A, si mettono in mostra Danilo Donnini (in foto by Isop) e Davide Muccini al torneo principale della kermesse in programma al King’s Resort di Rozvadov dove oggi si gioca anche il final day della Cup in cui abbiamo in corsa Michele Manzi. Intanto continuano le PLO Series di Poker GO a Las Vegas.

Eureka Poker Tour Main Event Day1A: passano Donnini e Muccini

Al via il 1.100€ Main Event Eureka Poker Tour che ha richiamato 121 giocatori (+16 re-entry) e al termine della giornata abbiamo 16 player left (tutti i day1 si concludono lasciando in gioco solo il 15% del field rispetto agli iscritti di inizio giornata, con tutti quelli che passano al day2 che sono già certi di andare a premio).

Al comando del chipcount abbiamo Hoai Chung Vo con 354K, ma in top-10 scorgiamo anche due azzurri, si tratta di Danilo Donnini, al 5° posto con 316.000 gettoni, e Davide Muccini, poco dietro in 8° posizione, che imbusta 281.000 chips a fine giornata. Ecco la top-10 del chipcount del Day1A.

Final Day della Cup con Michele Manzi in corsa

Giornata finale anche per la €330 Eureka Poker Cup, il side event che aveva aperto la serie di tornei al King’s. Il torneo ha chiuso con 932 registrazioni e in 43 si sono qualificati alla giornata finale. Superato ampiamente il garantito da 150K, si gioca per una prima moneta da €48.700. Tra questi giocatori anche un azzurro, Michele Manzi, che riprenderà la sua corsa dal 8° posto.

Lunga la lista degli azzurri eliminati ma comunque a premio. Ben 24 ITM italiani, eccoli:

22 Giovanni Bellini € 1.461

28 Ciro Perna € 1.105

37 Giuseppe Castagna € 962

39 Corrado Martinelli € 962

46 Davide Cigliano € 837

47 Patrick Scaramozza € 837

52 Davide Brancale € 837

54 Leonardo Romeo € 837

67 Renato Messina € 728

68 Michele Tocci € 728

69 Matteo Calzoni € 728

73 Gioia Marco € 632

77 Enrico Bove € 632

80 Gianluca Cammarata € 632

84 Stefano Iolli € 632

91 Enrico Falco € 632

94 Giovanni Nava € 632

97 Francesco Delfoco € 550

106 Simone Pascucci € 550

107 Gerardo Ferrara € 550

122 Marco Di Persio € 478

124 DANILO DONNINI € 478

129 Maradona Abaz € 478

135 Simone Andrian € 478

Poker GO PLO Series: Lautaro Guerra vince l’evento #5

Continuano anche le PLO Series, la serie di eventi Omaha organizzata da Poker Go in corso all’Aria di Las Vegas. Questa volta si è concluso l’evento #5 che ha ripagato il vincitore spagnolo, Lautaro Guerra, con una prima moneta da $220,400. Niente da fare per il chipleader di inizio giornata, il finnico Joni Jouhkimainen. Ecco la top-10 finale:

1st Lautaro Guerra Cabrerizo Spain $220,400

2nd Joni Jouhkimainen Finland $194,000

3rd Zhen Cai United States $123,200

4th Cliff Josephy United States $100,800

5th Josh Arieh United States $89,600

6th Bogdan Capitan Romania $67,200

7th Jesse Chinni United States $56,000

8th John Riordan United States $44,800

9th Francisco Baruffi Neto Brazil $44,800

10th Eelis Parssinen Finland $33,600