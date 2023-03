Eureka Poker Tour 2023 Final day. Siamo arrivati all’atto finale della serie di tornei organizzati da Pokerstars al Casino King’s di Rozvadov. Vediamo tutti i risultati del weekend e la situazione alle battute finali per Main Event ed High Roller.

Gli eventi conclusi nel weekend

Iniziamo dalla Eureka Poker Cup che si conclude con un deal 4 che a nel giocatore lituano dietro al nickname RB27, il vincitore nominale per un premio da €32.530. Si arrende al testa a testa finale il portoghese Carlos Dan Lourenco. Un pò di tricolore anche qui grazie a Michele Manzi che raggiunge il final day ma si ferma al 14° posto per €2.329 di premio.

Deal a 4 anche al Eureka Championship Pot Limit Omaha vinto da Daniel Seitz che incassa 14.804 euro dopo aver battuto Ivan Pichadzhy, runner up per 10.768 euro. Piazzamento azzurro anche al PLO con Renato Messina che centra il 5° posto per €4.516 ma purtroppo rimane escluso dall’accordo dei primi 4. Da segnalare anche Giancarlo Del Barone (14° per 1.400 euro) in un torneo che ha totalizzato 231 iscritti.

TOP-10 PLO

1 Daniel Seitz Germany € 14.804

2 Ivan Pichadzhy Ukraine € 10.768

3 Duke Germany € 7.731

4 Yevhen Mevsha Ukraine € 7.987

5 Renato Messina Italy € 4.516

6 Marek Rous Czech Republic € 3.527

7 Stanislav Youriev Parkhomenko Bulgaria € 2.940

8 Florian Guertler Germany € 2.450

9 Igor Piotr Narajczyk Poland € 2.130

10 Peter Kamaras Hungary € 1.853

11 Rasmus Noerskov Sass Tarbensen Denmark € 1.853

Eureka Poker Tour 2023 Final day: Main Event

Al €1.100 Main Event Eureka Poker Tour sono rimasti in gioco 21 player left sui 1.886 entries. La giornata di domenica era iniziata con ancora 281 giocatori in corsa, ma dopo una bella scrematura abbiamo i magnifici 21 che si giocheranno la prima moneta da €283.000 mentre tutti i giocatori sono già certi di un premio da €7.942.

37 gli azzurri che si piazzano a premio ma solo 2 di loro riescono a passare al final day. Il migliore è Paolo Calculli che ripartirà dal 7° posto con 2.790.000 gettoni, ma occhio anche a Simone Pascucci, molto noto come torneista online in Italia (simopascu96), e che riprenderà dal 11° piazza con 2.1 milioni in chips.

ITALIANI ITM

24 Giovanni Petroni Italy € 6.931

29 Roberto Di Giuseppe Italy € 6.045

36 Nicola Danselmo Italy € 5.283

38 Matteo Calzoni Italy € 5.283

47 Vladimir Andjelic Italy € 4.609

54 Mario Fedele Italy € 4.609

74 Antonio De Lucia Italy € 3.528

79 Ada Ciccarone Italy € 3.528

83 Enrico Bove Italy € 3.528

93 Michele Manzi Italy € 3.528

106 Fabio Peluso Italy € 3.067

109 Tommaso Serratore Italy € 3.067

114 Francesco Pilato Italy € 3.067

116 Marco Deidda Italy € 3.067

125 Luigi Gaudiano Italy € 2.677

127 Michele Nizzardelli Italy € 2.677

128 Vincenzo Bianco Italy € 2.677

134 Giancarlo Del Barone Italy € 2.677

135 Davide Muccini Italy € 2.677

137 DANILO DONNINI Italy € 2.677

138 Enzo Tommasone Italy € 2.677

154 Leonardo Romeo Italy € 2.340

158 Nonno1 Italy € 2.340

170 Gianfranco Iaculli Italy € 2.340

174 Mauro Baseggio Italy € 2.340

188 Simone Raffaele Maglianella Italy € 2.039

191 Enrico Castaldi Italy € 2.039

192 Angelo Sisca Italy € 2.039

210 Michele Tocci Italy € 2.039

226 Guido Pieraccini Italy € 1.775

233 Andrea Capannoli Italy € 1.775

239 Eros Antonio Calderone Italy € 1.775

243 Luigi Di Secli Italy € 1.775

248 Antonio Buonanno Italy € 1.775

266 Andrea Ricci Italy € 1.775

273 Maradona Abaz Italy € 1.775

280 Ciro Perna Italy € 1.775

Eureka Poker Tour 2023 Final day: HighRoller

Chiudiamo col €2.200 High Roller che si concluderà anch’esso al lunedì e in corsa ci sono 27 Players left tutti a premio dopo che al torneo avevano partecipato in 199. Tra loro sono ancora in corsa 4 italiani capitanati Enzo Tommasone, al 3° posto del count con quasi 600K, dietro al chipleader tedesco Michael Oliver Strauch e al rumeno Denis Simionel.

Passano anche Claudio Di Giacomo (120K), Roberto Tasso (65K) e Daniele Suzeri (25K), ma questi ultimi due sono chiamati ad un bel recupero visto che si riprenderà con il livello 5.000-10.000 big blinde ante 10.000 che non lascia molto spazio di manovra in situazioni da push or fold, specialmente a Suzeri.