Merit Poker Carmen Series 2023 Warm Up. Quando si gioca a Cipro un nome ricorrente è quello di Fausto Tantillo (in foto con Neymar), sempre presente negli eventi della piccola isola nel mediterraneo. Questa volta, in occasione del torneo Warm Up di apertura delle Merit Poker Carmen Series 2023, Tantillo è il migliore tra i 5 azzurri che passano da day1A e B.

Merit Poker Carmen Series 2023: Day1A del Warm Up

Fausto Tantillo è ormai di casa a Cipro e anche in questa edizione del Merit Poker Carmen Series 2023 è presente, eccome, già dall’evento inaugurale, il $2.200 Warm Up che al day1A ha richiamato 125 giocatori al Merit Crystal Cove Hotel-Casino di Kyrenia.

In 62 sono passati con il palermitano che ha chiuso come migliore degli italiani grazie a 283.500 chips imbustate, del resto parliamo di quello che è stato il miglior torneista live italiano lo scorso anno. Tornando al day1A del Warm Up, bene anche Michele Guerrini (campione IPO) che chiude con 252K e poi abbiamo Michael Uguccioni (anello WSOPE) che ha imbustato 188K gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 Mikhail Zamyatin 522,500

2 Luc Bindel 430,000

3 Sergei Efimov 415,000

4 Aliaksandr Hirs 407,000

5 Maksim Skripkin 406,000

6 Harald Sammer 395,000

7 Damir Zhugralin 382,500

8 Denis Kapustin 365,500

9 Stepan Kiba 333,500

10 Murat Altunok 315,500

Merit Poker Carmen Series 2023: day1B

Altri 249 iscritti al day1B, con 123 che passano il taglio. Il totale dei giocatori è già arrivato a 374 entries, quando ci sono ancora da giocare day1C e D, quindi potenzialmente si potrebbero superare gli 800 iscritti (stracciando nettamente il garantito da $700.000) in questo primo torneo della kermesse che durerà fino al 2 aprile.

Anche qui abbiamo due azzurri che passano al day2, Federico Macori con 120.000 chips e Iacopo Brandi, più corto con 68.000. Il chipleader di giornata è Ali Moein con 758.000.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Ali Moein 758,000

2 Gabi Livshitz 664,000

3 Philippe Souki 504,000

4 Eduard Barsegian 498,000

5 Rabih Saad 493,000

6 Roman Gadzhiev 484,500

7 Koray Korkmaz 441,000

8 Wael Sarkis 427,500

9 Charbel Salloum 414,000

10 Martynas Mockevicius

Tanto poker nel centro del mediterraneo, si gioca anche a Malta

In questi giorni, oltre al Merit Poker Carmen Series a Cipro, si gioca in un altra piccola isola del Mediterraneo, Malta, dove è iniziato il Main Event del Planet Poker Live che potrete seguire in diretta con gli aggiornamenti del Blog Live di PIW. CLICCA QUI per vedere il riassunto del day1A che ha visto subito 262 giocatori iscritti (in attesa di day1b e c) con Giovanni Tedesco chipleader.