Poker Live 28 marzo 2023. Continuano i tornei di poker live in giro per il mondo, vediamo gli ultimi aggiornamenti da Cipro con le Merit Carmen Series (Iacopo Brandi al day3 del High Roller) e dalla Repubblica Ceca con doppietta azzurra.

Poker Live 28 marzo 2023: a Cipro attenzione a Brandi

Al Merit Hotel di Cipro continuano le Merit Poker Carmen Series ed è il momento di seguire il $5.300 High Roller, torneo che ha richiamato 187 giocatori per un montepremi da 860.200 dollari da dividere nei migliori 23 piazzati, con un premio minimo da $8.100 e una prima moneta da $204.700.

La bolla è vicina allo scoppio con 28 giocatori che si ritroveranno al day3, e tra loro un unico azzurro, Iacopo Brandi, che però dovrà combattere per arrivare a premio visto che ripartirà con 258K chips che equivalgono al 26° posto nel chipcount. Niente da fare per gli altri azzurri: Fausto Tantillo, Michael Uguccioni, Michele Guerrini e Federico Macori.

In testa al chipcount troviamo Ryan Mandara con 1.950.000 gettoni, davanti ad Anton Ionel e Fahredin Mustafov. Ecco la top 10:

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Ryan Mandara 1,950,000

2 Anton Ionel 1,605,000

3 Fahredin Mustafov 1,500,000

4 Aliaksandr Hirs 1,490,000

5 Mihai Niste 1,465,000

6 Stefan Huber 895,000

7 Lev Kydatov 855,000

8 Dmitry Gromov 840,000

9 Egor Romaniuk 720,000

10 Alexandru Papazian 715.000

Al King’s di Rozvadov doppietta azzurra

Il final day del €150 Main Event Poker Master Repubblica Ceca (torneo che ha registrato 4.412 paganti) si è concluso purtroppo senza vittorie italiane. In corsa avevamo due italiani, Stefano Mazzaferro e “Profiler910“ che arrivano a premio, ma senza fare il colpo grosso. Mazzaferro si ferma al 13° posto per €3.400 di premio. Profiler910 arriva fino al tavolo finale, ma si arrende al 7° posto per quasi 10K di premio. Vince Herbert Hillebrand che porta a casa la prima moneta da 80K.

Si è giocato e concluso anche il €150 The Closer con 133 iscritti e un montepremi da €16.425. 15 posizioni a premio e prima moneta da €4.230. Questa volta gli italiani non solo vincono, ma fanno doppietta. Successo per Ferrari che batte nuovamente Profiler910 che dopo il main event fa in tempo ad iscriversi anche a questo Side e a chiudere al 2° posto.