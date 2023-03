Merit Poker Main Event Day1A. A Cipro continuano le Carmen Series con la fine dell’High Roller (Iacopo Brandi a premio) e con l’inizio del Main Event e un day1A che vede passare 6 italiani, tra cui l’immancabile Fausto Tantillo. Intanto negli States finalmente Shaun Deeb vince il suo primo anello WSOPC in carriera.

Merit Poker Main Event Day1A: 6 azzurri passano il taglio

Al Merit Casinò di Cipro è iniziato il $3.300 Main Event delle Carmen Series con 232 iscritti, e al termine del day1A rimangono in corsa 106 giocatori. Tra loro anche 6 italiani, e il migliore è come al solito Fausto Tantillo che sull’isola di Cipro di esalta sempre e riesce ad imbustare 334,500 gettoni validi per il 20° posto nel chipcount.

Anche Michael Uguccioni continua il suo ottimo momento e imbusta 316K che valgono il 22° posto nel chipcount generale. Passano anche Giuliano Boellis (227,000), Federico Macori (193,000), Walter Treccarichi (143,500) e Iacopo Brandi (82,000) fresco di High Roller, come vedremo dopo. Questa volta niente da fare per Michele Guerrini, eliminato durante la prima giornata.

Merit Poker Main Event Day1A: Chipcount

Vediamo subito il chipcount azzurro e a seguire la top-10 del chipcount generale che vede in testa Roman Gadzhiev che con 821K domina la classifica davanti a Denis Kapustin staccato con 577K.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

RANK PLAYER CHIP COUNT BIG BLINDS

1 Roman Gadzhiev 821,000 328

2 Denis Kapustin 577,500 231

3 Ali Moein 559,000 224

4 Recep Aydemir 554,500 222

5 Boris Smuskevicius 538,000 215

6 Anatoly Korochenskiy 485,000 194

7 Aleksandr Ivanov 480,000 192

8 Jack Sinclair 469,500 188

9 Mehmet Erceylan 461,000 184

10 Eli Saad 432,000 173

CHIPCOUNT AZZURRO

20 Fausto Tantillo 334,500

22 Michael Uguccioni 316,000

43 Giuliano Boellis 227,000

51 Federico Macori 193,000

71 Walter Treccarichi 143,500

93 Iacopo Brandi 82,000

High Roller a Cipro: Iacopo Brandi a premio

Si è concluso anche il 5.300$ High Roller che iniziava il Final Day nella complicata zona bolla, e con un unico italiano ancora in corsa, che riesce ad arrivare a premio al 21° posto per $9.100 di premio, Iacopo Brandi.

Per la cronaca la vittoria è andata al bielorusso Aliaksandr Hirs che ha incassato la prima moneta da $204.700 dopo aver battuto nel testa a testa cfinale il bulgaro Fahredin Mustafov che torna a casa con $143.800. A completare il podio Ryan Mandara per $92.700.

FINAL TABLE HIGHROLLER

1 Aliaksandr Hirs $204,700

2 Fahredin Mustafov $143,800

3 Ryan Mandara $92,700

4 Simeon Spasov $68,900

5 Eduard Barsegian $51,900

6 Anton Ionel $41,750

7 Carlos Aoun $34,800

8 Egor Romaniuk $28,050

9 Lev Kydatov $21,250

WSOPC: primo anello in carriera per Shaun Deeb

Uno dei più grandi torneisti al mondo, già vincitore di 5 braccialetti WSOP, ha finalmente messo in bacheca anche il primo anello del circuito minore delle World Series of Poker, il WSOPC. Parliamo di Shaun Deeb che nella notte ha portato a casa l’anello del $1.700 Main Event del WSOPC Turning Stone incassando anche una nella prima moneta da $275.916 dopo aver sconfitto nel testa a testa finale Giveon Han.

Quasi una vittoria in casa per Deeb che nell’intervista di rito a fine torneo ha detto che ha giocato al Turning Stone per 20 anni visto che nonna e zii venivano sempre in queste zone, e la nonna era una regular del Limit $4/$8 conosciuta e rispettata. Buon sangue non mente.

FINAL TABLE WSOPC TURNING STONE

1 Shaun Deeb Las Vegas, NV $275,916

2 Glyeon Han Webster, NY $170,528

3 Cindy Spier Newton, MA $126,097

4 Kyle Grupp Clarence, NY $94,274

5 Paul Ross Latham, NY $71,272

6 Gilberto Taveras Utica, NY $54,492

7 Raymond Ezzie Westlake, OH $42,139

8 Matthew Wantman Stoneham, MA $32,964

9 Patrick White Pearl River, NY $26,089