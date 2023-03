Poker Live 30 marzo 2023. Negli States torna a vincere Phil Hellmuth che domina letteralmente il finale dell’evento #5 US Poker Open. A Cipro continua il Main Event Merit Poker Carmen Series ma nel day1B passa solo l’italo-francese Fabio Casavecchia.

Poker Live 30 marzo 2023: Day1B a Cipro, passa solo Casavecchia

Iniziamo il nostro racconto dal Merit Poker Carmen Series visto che nella giornata di ieri si è giocato il day1B del $3.300 Main Event che ha visto un solo italiano (in verità italo-francese) passare il taglio, si tratta di Fabio Casavecchia che imbusta 98.500 chips.

La giornata ha visto l’iscrizione di 218 giocatori, e 108 di loro solo passati al day2. Sommando i registrati alla prima giornata siamo già a 450 entries per questo main event che deve ancora giocare day1C e day1D. Tra gli eliminati di ieri Michele Guerrini che ci prova per la seconda volta, e per la seconda volta non riesce a passare il taglio della giornata che ha avuto in Vitalii Pankov il chipleader.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Vitalii Pankov 585,000

2 Ran Koller 558,500

3 Andrei Kaigorodtcev 558,500

4 Maxime Chilaud 522,000

5 Toni Kaukua 504,000

6 Asaf Groofi 400,000

7 Eduard Barsegian 398,500

8 Selahaddin Bedir 386,000

9 Seref Dursun Anar 367,000

10 Naji Tanuri 363,500

US Poker Open, l’evento #5 lo vince Phil Hellmuth

Torna a vincere Phil Hellmuth e lo fa all’evento #5 dello US Poker Open, il $10.000 No Limit Hold’em che ha visto la partecipazione di 88 giocatori con un montepremi da 880.000 dollari e una prima moneta da $211.200.

Poker Brat autentico mattatore al final day che riprendeva con 7 giocatori ancora in corsa. Hellmuth prima elimina Darren Elias ed Allan Le, poi fa fuori con A-K contro A-Q Aram Oganyan. Ai piedi del podio si ferma George Wolff mentre l’uscita al 3° posto tocca a Jesse Lonis, eliminato sempre per mano di Hellmuth che poi non lascia scampo nemmeno a Jeremy Ausmus nel testa a testa finale, concluso alla grande da Poker Brat che centra addirittura una scala colore per completare il lavoro.

FINAL TABLE US POKER OPEN #5

1st Phil Hellmuth United States $211,200

2nd Jeremy Ausmus United States $149,600

3rd Jesse Lonis United States $105,600

4th George Wolff United States $88,000

5th Aram Oganyan United States $70,400

6th Allan Le United States $52,800

7th Darren Elias United States $44,000