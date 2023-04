Poker Live 4 aprile 2023. Diego Montone in evidenza con un 2° posto al The Big Wrap PLO, il torneo di Pot Limit Omaha che si è concluso dal King’s di Rozvadov. Si gioca anche a Las Vegas con lo US Poker Open, a Saint Maarten col WSOPC, ed è al via anche l’Irish Open.

Poker Live 4 aprile 2023: Diego Montone runner up al The Big Wrap PLO

Iniziamo dal King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca, dove si è concluso il €2.350 Main Event al The Big Wrap PLO, il torneo più interessante per il poker azzurro, visto che avevamo in corsa un italiano a questo importante torneo di Pot Limit Omaha, la variante a 4 carte del Texas Hold’em, più nota e giocata.

Diego Montone è fantastico in questo torneo dove riesce a raggiungere l’head up finale, anche se a quel punto il tedesco “Capi” non gli da scampo vincendo torneo e prima moneta da €132,600. Montone torna però a casa con quasi 90K di premio mentre a completare il podio c’è il greco Alexi Komninos Skoulos. Ora al King’s, dove si gioca praticamente sempre, parte EPM, l’Euro Poker Million dal 3 al 10 aprile.

Poker Live 4 aprile 2023: Dan Smith domina allo US Open Poker

A Las Vegas continuano i tornei dello US Poker Open e all’evento #9 $25.000 No Limit Hold’em ci sono stati 47 entries per un montepremi da 1.175.000 dollari. 7 giocatori ITM per un premio minimo da $47.000 e una prima moneta che sfiora i 400K. Allo scoppio della bolla il primo a mollare, in 7° posizione, è Daniel Negreanu che con 10-10 si scontra con A-K di Dan Smith che vince il Flip.

A-K non basta invece a Nick Schulman eliminato, sempre da Smith, con Q-10 grazie ad una Q al flop. In 5° posizione si ferma Punnat Punsri, seguito da Cary Katz. Sul gradino basso del podio c’è Brian Kim mentre l’ultimo ad arrendersi è Ren Lin. Un altra bella vittoria per Dan Smith che incassa altri $399.500 nel suo ricco palmares.

1st Dan Smith United States $399,500

2nd Ren Lin United States $258,500

3rd Brian Kim United States $176,250

4th Cary Katz United States $129,250

5th Punnat Punsri Thailand $94,000

6th Nick Schulman United States $70,500

7th Daniel Negreanu Canada $47,000

Irish Open al via. Alessio Isaia in corsa al WSOP Circuit

Facciamo un salto al Casino Royale di Saint Maarten dove si sta giocando un evento del WSOP Circuit da $1.700 di buy-in, con 219 entries, e tra loro anche il piemontese Alessio Isaia e l’italo americano Alfonso Cammarota. Sono tra i 16 players left che si giocheranno l’anello WSOPC. Il chipleader è Amine Hamza con 1.993.000 di chips, al tavolo di Cammarota che ha imbustato 395K mentre Alessio Isaia è a metà strada con 265K.

In questi giorni è al via anche lo storico Irish Open 2023 in cui lo scorso anno trionfò uno dei giocatori più vincenti al mondo, l’irlandese Steve O’Dwyer, che vinse il torneo di casa e ci sarà anche quest’anno per provare a difendere il titolo. Non sarà facile visto che si attendono numeri almeno pari a quelli della scorsa edizione con 2.040 entries e una prima moneta da €318.700.

Quasi 40 eventi in questa kermesse di poker, vi segnaliamo i più interessanti, ad iniziare ovviamente dal Main Event che garantisce più di 1 milione di euro di prizepool, e ovviamente non mancheremo di aggiornarvi sui risultati nelle pagine di Pokeritaliaweb nei prossimi giorni.

– €1,150,000 Main Event (5-10 aprile 2023)

– €350 Championship Heads-Up (4-5 aprile , 2023)

– €5k Luxon Pay Championship High Roller (4-5 aprile 2023)

– €350 Championship Ladies event (6 aprile, 2023)

– €3k Championship High Roller (8-9 aprile 2023)

– €350 Championship Liam Flood Memorial Turbo (9 aprile , 2023)