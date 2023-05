Poker Live 17 maggio 2023. Un diamante è per sempre, ma anche un anello delle WSOP Circuit, e Maurice Hawkins ne sa qualcosa visto che dopo l’ultima vittoria WSOPC al Casinò Harrah’s Cherokee è il record man di anelli (15). Intanto a Cipro continuano i tornei High Roller delle Triton Series, e continua lo spettacolo dei grandi campioni che si sfidano, anche se sotto i riflettori ci finisce ancora una volta Santhosh Suvarna.

Poker Live 17 maggio 2023: Santhosh Suvarna al comando a Cipro

A Cipro continuano i tornei High Roller delle Triton Series. Nella giornata di martedì ha preso il via l’evento #7 $75.000 7-Max che ha visto 77 iscritti e sono in 39 a passare al day 2, con Santhosh Suvarna al comando con quasi un milione e mezzo di chips per un giocatore che abbiamo già visto protagonista qui a Cipro in questa serie di tornei.

Dietro ci sono Michael Soyza e Dan Smith e attenzione anche a Ben Heath. Dovranno invece provare la rimonta come Patrik Antonius che ha imbustato 413.000 gettoni, e soprattutto Fedor Holz (164.000) e Adrian Mateos (127.000). Ecco la top-10 del chipcount.

WSOPC: 15° anello da record per Maurice Hawkins

Passiamo negli States dove si è giocata una tappa del WSOP Circuit al Casinò Harrah’s Cherokee dove ha vinto Maurice Hawkins al $2.200 High Roller, superando un Field da 91 iscritti. Quello di Hawkins non è proprio un nome da poco visto che col successo di ieri è diventato in solitaria il record-man di anelli vinti nel circuito delle World Series of Poker con 15 titoli.

Per Hawkins ci sono anche 54.599 dollari di premio che portano il totale in carriera a sfiorare i 3 milioni di dollari vinti nei soli tornei live delle WSOPC, con la bellezza di 177 ITM (in totale sono 4.7 i milioni di dollari vinti in carriera da Hawkins.