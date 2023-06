Spring Edition Battle of Malta 2023. Dario Barone, noto online con il nickname di Cifalino91, mette in fila un Field da 1.992 entries e vince il torneo primaverile della Battle of Malta 2023 per una prima moneta da €156,500 (foto by gioconews.it).

Spring Edition Battle of Malta 2023: vince Cifalino91

1.992 entries per la Spring Edition Battle of Malta 2023, un successo per l’evento nella piccola isola in mezzo al Mediterraneo che come sempre ha richiamato tanti giocatori italiani, e in particolare dalla vicina Sicilia, tra loro proprio Dario Barone che porta a casa il titolo e una ricca prima moneta da €156,500. Cifalino91, il nickname con cui è molto conosciuto sul poker online .it, succede a Giuseppe Rosa che aveva vinto la prima edizione della Spring Edition.

L’ultimo ad arrendersi è stato Junyu Liu che porta comunque a casa più di 100K ma che non riesce a ribaltare la situazione (partiva con la metà delle chip di Barone). Su GiocoNews possiamo leggere le mani decisive, la prima con Liu che limpa con 5-3 a fiori e Barone che da BB fa check con 10-6 off. Al Flop: J-10-2 con bet da 600K di Liu e call di Barone. Al Turn 9 di picche per un doppio check. L’azione esplode al River con un K di picche e Barone che punta 400K con coppia di 10. Liu in bluff rilancia a 1.5 e Barone chiama lasciando corto l’avversario che domina 4 a 1 in chips.

Poco dopo Liu prova ad accorciare vincendo due belle mani ma i giochi si chiudono con Barone che con J-J apre per 1 milione e Liu pusha con 6-6. Niente aiuti per Liu e vittoria per Cifalino91.

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Spring Edition Battle of Malta 2023: risultati tavolo finale

FINAL TABLE SPRING EDITION BATTLE OF MALTA 2023

1 Dario Barone €156,500

2 Junyu Liu €101,500

3 Andrea Dominici €69,890

4 Miguel Bolivar €53,800

5 Giulio Di Salvo €41,100

6 Andrea Agnoletto €31,590

7 Fabian Rolli €24,200

8 Victor Fryda €18,800

9 Mikhael Busiashvili €14,480