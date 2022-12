EPT Praga 9 dicembre. Si scaldano subito i motori dell’European Poker Tour in terra ceca, con un ottimo inizio degli azzurri impegnati al €1.100 Main Event Eureka. In 23 passano il primo taglio, con Alessio Isaia tra i migliori e in grande forma.

EPT Praga 9 dicembre: italiani subito bene al Main Event Eureka

Ha preso il via il €1.100 Main Event Eureka che ha visto 1.393 entries tra day1A e day1B. In tutto sono passati in 209 e tra loro ci sono 23 italiani.

Al day1A è Alessio Isaia a fare la voce grossa con 410.000 gettoni al termine della giornata. Assieme al “Fabbro” passano altri 17 italiani, tra cui Eros Nastasi con 339K. Bene anche Maria Andrea Agnoletto (327.000), Renato Messina (313.000) e Salvatore Boi (182.000) mentre più indietro ci sono Guido Piraccini (136.000), Ettore Esposito (133.000), Luigi D’Alterio (105.000) e anche un personaggio storico del poker live italiano, Giorgio Bernasconi (61.000).

Altri 5 azzurri passano il taglio del day1B con Luca Marchetti il migliore dei nostri a 401K, seguito dal giornalista sportivo Mediaset, e grande appassionato di poker, Riccardo Trevisani. I numeri non sono ancora definitivi visto che oggi si giocheranno day1C e day1B.

EPT Praga 9 dicembre: chip count Main Event Eureka

Da segnalare il chipleader Alejandro Lococo che ha chiuso con la bellezza di 1.083.000 chips. L’argentino ha vinto questo torneo lo scorso marzo e punta ad uno storico back to back.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A

Alessio Isaia 410.000

Eros Nastasi 339.000

Maria Andrea Agnoletto 327.000

Renato Messina 313.000

Salvatore Boi 182.000

Michael Uguccioni 169.000

Andrea Mussumarra 163.000

Matteo Pirisi 155.000

Mirco Ferrini 151.000

Guido Pieraccini 136.000

Ettore Esposito 133.000

Luigi D’Alterio 105.000

Giuseppe Rosa 105.000

Giovanni Agliozzo 97.000

Salvatore La Vardera 80.000

Paolo Martinuzzi 72.000

Giorgio Bernasconi 61.000

Luigi De Carli 55.000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

Luca Marchetti 401.000

Riccardo Trevisani 189.000S

Simone Demasi 130.000

Patrick Scaramozza 99.000

Leonardo Romeo 40.000

€10.200 Mystery Bounty, vince ancora Rodrigo Seiji

Approposito di doppiette. Arriva la vittoria in back to back di un altro sudamericano che ha già fatto fortuna in quel di Praga, Rodrigo Seiji. Il brasiliano aveva vinto il Mystery Bounty da €2.700, questa volta migliora ancora e porta a casa il €10.200 Mystery Bounty per un totale di €123.000 tra prima moneta e taglie, in un final table in cui riconosciamo anche il campione irlandese Steve O’Dwyer che però non va oltre il 7° posto.

FINAL TABLE MYSTERY BOUNTY

1 Rodrigo Seiji Brazil €95,880, Bounty €27,500

2 Jorryt van Hoof Netherlands €62,320, €50,000

3 Jamil Wakil Canada €44,260, €35,000

4 Maher Nouira Tunisia €34,040, €7,500

5 Mark Hammond United Kingdom €26,210, €32,500

6 Conor Beresford United Kingdom €20,130, €10,000

7 Steve O’Dwyer Ireland €15,500, €117,500

8 Emil Bise Switzerland €11,990

9 Ognyan Dimov Bulgaria €9,270