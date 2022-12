EPT Praga 14 Dicembre 2022. Un Day1B da più di 800 entries permette al Main Event dell’European Poker Tour di stabilire un altro record, dopo i numeri strepitosi dell’Eureka. 19 italiani passano al day 2 (saranno 28 sommati a quelli di ieri). Intanto Rodrigo Seiji vince il 2° High Roller in back to back!

EPT Praga 14 Dicembre 2022: un main event da record

Un €5.300 Main Event EPT Praga da record con 1.227 giocatori iscritti grazie alla bellezza di 825 entries nel day1B che ha consacrato Ka Kwan Lau come chipleader, ma dietro attenzione ad un caldissimo Robert Cowen. L’inglese lo scorso marzo ha già vinto il €10.300 EPT Praga High Roller per 475K e in estate alle WSOP 2022 di Las Vegas ha centrato 3 tavoli finali e ha vinto il suo secondo braccialetto d’oro nel $50.000 Pot-Limit Omaha High Roller insieme a un primo premio di $1.393.816.

Al day2 passano un totale di 394 giocatori. Tra i nomi noti che hanno passato il taglio citiamo: Petr Svoboda (219.000), Ami Barer (209.000) e Marcin Horecki (192.000), ex ambasciatore di Pokerstars. Tra gli attuali ambassador passano al day2: Parker Talbot (131.500), Alejandro Lococo (108.500) e Sam Grafton (64.500). Domani scopriremo anche il payout ufficiale per un torneo che ha già superato i 6 milioni di prizepool.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Ka Kwan Lau Spain 322,000 215

2 Robert Cowen United Kingdom 321,500 214

3 Arjel Daci Albania 302,000 201

4 Ismail Kalkan Germany 242,500 162

5 Dimitri Steinfeuer Germany 238,500 159

6 Michael Pinto Netherlands 220,500 147

7 Kai Uwe Lach Germany 219,500 146

8 Petr Svoboda Czech Republic 219,000 146

9 Nikolay Ivanov Bulgaria 216,000 144

10 Nazar Buhaiov Ukraine 209,500 140

EPT Praga 14 Dicembre 2022: la situazione degli italiani

19 italiani superano il day1B e il migliore dei nostri è Said Chegdane con 138.000 chips. Lo seguono da vicino Fabrizio Benvenuto e Diego Montone rispettivamente con 132K e 126K. Si conferma in un ottimo momento Claudio Di Giacomo che ha imbustato 115.000 gettoni ed attenzione anche ad altri grandi nomi come Luigi D’Alterio e Carlo Savinelli che un colpo vincente possono sempre metterlo a segno.

Passa più corto anche Simone Demasi (52K) e si rivede pure Stefano Puccilli che però dovrà rimontare da 35.500. Questi giocatori si vanno ad aggiungere ai 9 che sono passati ieri, con Nicola Grieco che si conferma il migliore in assoluto tra gli azzurri con 289K.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

46 Said Chegdane 138.000

54 Fabrizio Benvenuto 132.000

61 Diego Montone 126.000

66 Daniele D’Angelo 120.000

74 Claudio di Giacomo 115.000

79 Luigi D’Alterio 110.500

92 Ermanno di Nicola 103.000

99 Niccolo Messeri 98.500

102 Andrea Rocci 97.000

133 Carlo Savinelli 86.500

150 Ettore Esposito 75.500

171 Francesco Blasio 67.000

179 Giovanni Petroni 62.500

187 Michele Guerrini 59.000

199 Silvio Giuliano 55.000

207 Simone Demasi 52.000

231 Andrea Bottaro 39.000

236 Stefano Puccilli 35.500

245 Alfonso Simone 31.500

Bis di Rodrigo Seiji al High Roller

Dopo aver vinto il primo high roller d’apertura dell’European Poker Tour a Praga, il €10.200 Mystery Bounty, Rodrigo Seiji si concede il bis confermandosi anche al €50.000 Super High Roller, in un final table spettacolare che lo ha visto primeggiare per un altro ricco premio da €773,630 dopo che il brasiliano ha chiuso un deal con lo spagnolo Sergio Aido, runner up per €667,120. I ricchi eventi HR a Praga non sono finiti, non c’è due senza tre per Seiji?

FINAL TABLE 50K HIGH ROLLER

1 Rodrigo Seiji Brazil €773,630*

2 Sergio Aido Spain €667,120*

3 Daniel Dvoress Canada €386,870

4 Dimitar Danchev Bulgaria €293,490

5 Orpen Kisacikoglu Turkey €226,780

6 Pablo Brito Silva Brazil €180,090

7 Sam Grafton United Kingdom €140,070