Mystery Bounty EPT Parigi 2023. E’ ufficialmente iniziato il primo European Poker Tour nella capitale francese, e l’avvio è davvero spettacolare col €10.200 Mystery Bounty al quale ha partecipato anche la stella del PSG, Neymar Jr (foto Pokerstars), da sempre appassionato di Poker e legato a Pokerstars che organizza la kermesse del poker più importante nel vecchio continente.

Mystery Bounty EPT Parigi 2023: subito spettacolo col €10.200 Mystery Bounty

L’EPT Parigi 2023 sbarca per la prima volta nella capitale francese ed inizia col botto dalle sale dello Hyatt Regency Paris Etoile. Al €10.200 Mystery Bounty hanno partecipato 71 giocatori e in 45 passano al day2.

Non si segnalano giocatori azzurri mentre al comando del chipcount ritroveremo Nikita Kuznetsov con 376,500 gettoni. La seconda giornata (con ancora le registrazioni tardive aperte) riprenderà con il livello 1.500-3.000 big blind ante 3.000.

In corsa ritroveremo anche Tom Vogelsang (231.000), Davidi Kitai (193.000), Stephen Chidwick (153.500) e Timothy Adams (153.000). Più corti, ma sempre pericolosi per la rimonta, ci sono anche Adrian Mateos (108.000), Bruno Volkmann (36.000) e Teun Mulder (32.500). Niente da fare per Erik Seidel, anche lui presente a Parigi, ma eliminato nelle ultime mani di giornata con A-2 contro A-A di Vogelsang.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Nikita Kuznetsov 376,500

2 Kayhan Mokri 346,500

3 Viktor Ustimov 334,000

4 Julien Sitbon 330,500

5 Alexandros Theologis 298,500

6 Felipe Ketzer 291,000

7 Tom Orpaz 271,500

8 Stefan Schillhabel 265,000

9 Andre Marques 252,000

10 Casimir Seire 243,500

Anche Neymar Jr al day 2

I riflettori erano tutti per la stella del calcio, Neymar Jr, da tempo legato a Pokerstars, e che ha partecipato con successo al torneo che lo ha visto imbustare 103.500 chips che lo tengono in piena lotta a centro classifica.

Il brasiliano cerca col poker di spazzare via un momento difficile calcisticamente parlando, prima col Brasile ai mondiali, e ora anche con il Marsiglia. Se vuoi notizie di sport e pronostici sempre fresche, segui BETITALIAWEB.