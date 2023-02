EPT Parigi 2023, Andre Marques vince il Mystery Bounty. Come alle Bahamas, anche in Francia il primo torneo viene vinto da un giocatore portoghese. Niente da fare per Neymar che esce fuori dalla zona ITM. Intanto si sono giocati i primi due flight del FPS Main Event con almeno tre azzurri che passano al day2.

EPT Parigi 2023, Andre Marques vince il Mystery Bounty, Neymar fuori dai premi

Niente da fare per Neymar che aveva raggiunto il day2, ma non riesce a rientrare nei 15 a premio, dopo essere stato eliminato dal connazionale Felipe Ketzer con uno slowroll con A-A.

Si sa poco di questa mano, si sa maggiormente del singolo colpo che è valso ben 4 taglie a Mauricio Ferreira Pais, protagonista in una mano da all-in a 5. Prima i corti Stefan Schillhabel e Raphael Da Costa e poi, attirati appunto dalla struttura bounty, si sono buttati anche Jakob Miegel e Alexandre Reard. Chiama anche Mauricio Ferreira Pais che copre tutti come stack, ma non come starting hand visto che il suo K-J è dietro al A-K di Miegel, ma anche al A-J a cuori di Reard mentre Da Costa con 7-3 e Schillabel con 5-3 a cuori sembrano spacciati. Sul board si materializzano Q-9-4-10-8 che regalano la scala al tedesco che sale nel chipcount e incassa 4 taglie in un colpo solo.

EPT Parigi 2023, Andre Marques vince il Mystery Bounty: risultati final table

Anche alle Bahamas il primo evento era stato vinto da un portoghese, situazione che ritroviamo anche al EPT Parigi col primo torneo vinto da Andre Marques che incassa €128.500 di prima moneta a cui aggiunge €47.500 di taglie. A livello Bounty fa meglio di lui il 2° classificato Kayhan Mokri che incassa €105.000 di taglie + €82.900 di premio. Sul gradino basso del podio c’è la stella brasiliana del tavolo verde (e non dei campi da calcio), Pedro Garagnani.

RISULTATI FINAL TABLE

1 Andre Marques Portugal €128,500 €47,500

2 Kayhan Mokri Norway €82,950 €105,000

3 Pedro Garagnani Brazil €59,250 €17,500

4 Pablo Navarro Spain €45,600 €12,500

5 Ren Lin United States €35,050 €30,000

6 Tom Orpaz Israel €26,950 €10,000

7 Mauricio Ferreira Pais Germany €21,550 €72,500

8 Nikita Kuznetsov Russia €17,250 €65,000

9 Zhi Yi Ning Malaysia €14,400 €0

FPS Paris Main Event: tre italiani al day2

E’ iniziato anche il €1,100 FPS Main Event (French Poker Series) che fa da contorno ad EPT Parigi dalle sale dello Hyatt Regency Paris Etoile. Dopo i 796 entries del day1A, nel day1B i numeri sono calati a 251, con 65 giocatori che hanno passato il taglio verso il day2. Tra loro tre azzurri, si tratta di: Raffaele Castro (169.000), Domenica Decorato (125.000) e Antonio Aquila (83.000). Ci sarebbe anche Mathieu Mariani dato come giocatore italiano, e al 4° posto in classifica per il day1B.

Il migliore di giornata al day1B è Joey Weissman che però con 285K chips deve inchinarsi al chipleader del day1A, il giocatore di casa Jean Labryga che ha imbustato 526K gettoni. C’è però ancora da giocare il day1C del venerdì che chiuderà i flight iniziali di questo torneo e ci darà il numero finale di iscritti e prizepool.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 Jean Labryga France 526,000 132

2 Steeve Sultan France 428,000 107

3 Vardan Zakaryan Armenia 402,000 101

4 Michael Rocco United States 362,000 91

5 Alan Ouegoasd France 346,000 87

6 Damien Luis France 343,000 86

7 Willem de Jong Netherlands 304,000 76

8 Djamel Boutaleb France 290,000 73

9 Dorian Decauche France 281,000 70

10 Dawid Smolka Poland 281,000 70

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Joey Weissman USA 285,000 71

2 Vasyl Zabrodskyy Ukraine 263,000 66

3 Alexandre Landron France 244,000 61

4 Juan Maceiras Spain 242,000 61

5 Mathieu Mariani Italy 222,000 56

6 Juan Saidi France 207,000 52

7 Alexandre Pinto France 198,000 50

8 Bhavin Khatri United Kingdom 189,000 47

9 Yannice Bahri France 183,000 46

10 Mykola Serhiienko Ukraine 182,000 46