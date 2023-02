EPT Parigi Day 2. Luigi D’Alterio (in foto) è il migliore tra i 4 azzurri che approdano alla terza giornata del Main Event European Poker Tour, nella capitale francese dove è iniziato anche il Mystery Bounty con 10 italiani protagonisti.

Indice





EPT Parigi Day 2: bolla scoppiata, Rostyslav Sabishchenko chipleader

Nella capitale francese si è concluso il day2 del €5.300 Main Event che alla fine ha registrato 1.606 iscritti per un montepremi complessivo da 7,708,800 euro, divisi tra i primi 239 piazzati ITM. Al vincitore andrà una prima moneta da €1.170.000. Ecco il payout del tavolo finale che vale come minimo 111K.

PAYOUT FINAL TABLE MAIN EVENT

1 €1,170,000

2 €780,100

3 €535,850

4 €412,200

5 €317,050

6 €244,000

7 €187,650

8 €144,300

9 €111,000

La bolla è già scoppiata visto che al day3 abbiamo 174 players left, e il migliore di loro è l’ucraino Rostyslav Sabishchenko che ha imbustato esattamente 900K, e guida tutti, ad iniziare dall’inglese Harry Lodge, ma attenzione perché al 3° posto continua ad andare bene e a fare paura la stella svedese, Niklas Astedt. Entra in top-10 un altro big, Andrew Lichtenberger.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Rostyslav Sabishchenko 900,000

2 Harry Lodge 845,000

3 Niklas Astedt 812,000

4 Frederik Thiemer 786,000

5 Fabrice Bigot 764,000

6 Omar Del Pino 703,000

7 Alexandros Kolonias 653,000

8 Aurelien Russo 633,000

9 Andrew Lichtenberger 631,000

10 Mark Roovers 624,000

EPT Parigi Day 2: la situazione azzurra

Gli italiani si difendono abbastanza bene con 6 azzurri che arrivano a premio, ma due di loro non riescono a passare il taglio e vengono eliminati durante la giornata: Carlo Savinelli (192° per 9.250 euro) ed Andrea Romeo (230° per 8.400 euro).

Questo significa che avremo ancora 4 italiani al day 3 a giocarsi il titolo dell’European Poker Tour. Il migliore dei nostri è Luigi D’Alterio che ha chiuso con 306.000 chips. Dietro troviamo Diego Montone con 253K mentre Giuseppe Imparato (174K) e Giuseppe Zarbo (70K) sono più corti.

CHIPCOUNT AZZURRO

59 Luigi D’Alterio 306.000

80 Diego Montone 253.000

119 Giuseppe Imperato 174.000

167 Giuseppe Zarbo 70.000

Mystery Bounty: Italia forza 10

Nella giornata di ieri si è giocata anche la prima giornata del €3.000 Mystery Bounty che ha visto 711 entries (per un prizepool complessivo da 1,200,168 euro). Ne ritroveremo 329 al day2 di oggi, con Gabriel Shohet che partirà davanti a tutti grazie a 265.500 chips. Partito forte anche Lex Veldhuis che a ridosso dei 200K in gettoni si trova in 5° posizione nel chipcount.

Field molto interessante, con diversi campioni, e anche una decina di italiani di grande valore. Vasyl Palandiuk è il migliore dei nostri con 148.500 chips, seguito da Piero Alioto (118.000) che prova a confermarsi anche qui dopo il piazzamento alle FPS. Più indietro troviamo altri due azzurri validissimi che non hanno bisogno di molte presentazioni: Andrea Ricci (67.500) e Gianluca Speranza (64.500).

Completano il Field italico altri nomi importanti come: Federico Cirillo (62.500), Dario De Paz (49.500), Enrico Camosci (45.000), Michele Guerrini (44.500), Antonio Scalzi (41.500) e Stefano Pizzuti (40.500).