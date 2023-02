EPT Parigi 2023 vince Razvan Belea. Prima volta per un giocatore rumeno vincente al Main Event dell’European Poker Tour; è successo nella capitale francese per una picca che vale più di 1 milione di euro. Niente da fare per Eros Calderone al High Roller mentre Giovanni Salvatore sfiora la picchetta nel Turbo.

EPT Parigi 2023 vince Razvan Belea: prima picca rumena

Anche la Romania entra nell’albo d’oro dell’European Poker Tour ed è successo grazie al trionfo di Razvan Belea che ha vinto il Main Event EPT Parigi 2023 superando un Field enorme di 1.606 giocatori per una prima moneta da €1.1170.000. Allo Hyatt Regency Paris Etoile si è svolto il 6° EPT già grande di sempre con i suoi €7.708.800 di prizepool.

Si ferma in seconda posizione lo svedese Peter Jorgne che porta a casa €780.100 mentre a completare il podio c’è l’unico giocatore di casa che ha raggiunto il final table, il francese Fabrice Bigot.

FINAL TABLE MAIN EVENT EPT PARIGI

1 Razvan Belea Romania €1,170,000

2 Peter Jorgne Sweden €780,100

3 Fabrice Bigot France €535,850

4 Brian Delaney United Kingdom €412,200

5 Henri Kasper Estonia €317,050

6 Konstantin Held Germany €244,000

7 Denzel Spekman Netherlands €187,650

8 Johan Schultz-Pedersen Denmark €144,300

9 Mehdi Chaoui Morocco €111,000

EPT Parigi 2023: niente da fare per Eros Calderone al High Roller

Gli occhi dell’Italia del poker erano fissi su Eros Calderone che si stava giocando il €10.300 High Roller EPT Parigi, anche se non riesce a raggiungere il final table, chiudendo al 14° posto per un premio da €50.000. Non va a segno il suo bluff con A-9 su board 10-8-7-3-K, con il futuro vincitore che lo chiama con 9-9 e lo elimina.

Al torneo hanno partecipato 431 giocatori (44 ITM) e il migliore è stato il portoghese Diogo Coelho che incassa €810,500 mentre al 2° posto c’è il russo Aleksandr Shevliakov. Da segnalare il 7° posto dello svedese Martin Jacobson, campione del mondo nel 2014.

FINAL TABLE HIGH ROLLER

1 Diogo Coelho Portugal €810,500

2 Aleksandr Shevliakov Russia €505,800

3 Toni Kaukua Finland €361,300

4 Martin Stausholm Denmark €277,800

5 Mauricio Ferreira Pais Germany €213,700

6 Mario Navarro Spain €164,400

7 Martin Jacobson Sweden €126,500

8 Christian Pedersen Denmark €103,700

9 Vlada Stojanovic Serbia €86,400

Giannino Kart runner up al Turbo

Passiamo al €1.050 Super Hyper Turbo Freezeout dove Giovanni Salvatore, conosciuto come Giannino Kart (in foto), storico giocatore italiano di poker live, si è fermato al 2° posto, superato all’head up finale dal francese Alexis Ibarrola. Da segnalare anche il piazzamento a premio di Federico Cirillo (11° per un premio minimo da €1.800).

FINAL TABLE TURBO

1 Alexis Ibarrola France €20.250

2 Giovanni Salvatore Italy €13.100

3 Marvin Ben Haim France €9,350

4 Clement Pierre Michaud France €7,200

5 Vincent Guillon France €5,550

6 Simon Brandstrom Sweden €4,400

7 Pin Quan Ong Singapore €3,500

8 Benjamin Nissim Chikly France €2.800

9 Remi Parpillon France €2,250