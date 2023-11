EPT 2024 date ufficiali. Ufficializzato (quasi completamente) il calendario della stagione 2024 dell’European Poker Tour, il circuito di Pokerstars più ricco e blasonato del vecchio continente che aprirà il 2024 a Parigi a febbraio.

EPT 2024 date ufficiali: Parigi dal 14 al 24 febbraio 2024

L’European Poker Tour conferma la tappa del EPT Parigi dopo il successo del 2023, e rimane molto attiva oltre alpe anche con le France Poker Series. Ancora niente Italia, col belpaese che è passato da essere una delle tappe più gettonate tra EPT e soprattutto IPT, e che anche quest’anno non viene toccata dalla grande kermesse itinerante di poker live organizzata da Pokerstars.

Nella capitale francese, dal Palais De Congres, si giocherà invece già dal 14 febbraio con i tornei a ridotto buy-in delle FPS che fanno da antipasto al Main Event EPT che inizierà dal 19 febbraio. Ecco il dettaglio dei tornei più interessanti che ci attendono per la prima tappa EPT 2024 a febbraio in Francia.

FPS:

Main Event FPS: dal 14 al 19 febbraio – €1.100

FPS Cup: dal 17 al 18 febbraio – €550

FPS High Roller: dal 18 al 19 febbraio – €2.200

EPT:

Super High Roller EPT: dal 18 al 20 febbraio – €50.000

Main Event EPT: dal 19 al 25 febbraio – €5.300

Mystery Bounty EPT: dal 21 al 23 febbraio – €3.000

EPT High Roller: dal 23 al 25 febbraio – €10.300

EPT 2024 date ufficiali: Montecarlo dal 24 aprile al 4 maggio 2024

La tappa nel Principato di Monaco è un appuntamento imprescindibile. Un tempo gran finale di stagione EPT da 10K di buy-in, l’EPT Montecarlo è diventato il 2° appuntamento stagionale al via dal 24 aprile, anche qui con i primi eventi FSP che faranno ad aperitivo ai tornei EPT.

FPS:

Main Event FPS: dal 24 al 28 aprile – €1.100

FPS Cup: date da confermare – €550

FPS High Roller: date da confermare – €2.200

EPT:

Super High Roller EPT: date da confermare – €100.000

Main Event EPT: dal 29 aprile al 4 maggio – €5.300

Mystery Bounty EPT: date da confermare – €3.000

EPT High Roller: date da confermare – €25.000

EPT 2024 date ufficiali: Barcellona dal 26 agosto all’8 settembre 2024

Altro appuntamento fisso, EPT Barcellona, dove in un certo senso è nato l’European Poker Tour visto che questo è il 20° anno che la città catalana ospita l’EPT e lo fa giustamente in piena estate. Anche qui prima ci saranno i tornei di contorno dell’Estrella Poker Tour, il circuito spagnolo di Pokerstars mentre dal 1 settembre si farà sul serio col Main Event.

ESPT:

Main Event ESPT: dal 26 agosto al 1° settembre – €1.100

ESPT Cup: date da confermare – €550

ESPT High Roller: date da confermare – €2.200

EPT:

Super High Roller EPT: date da confermare – €100.000

Main Event EPT: dal 1° all’8 settembre – €5.300

Mystery Bounty EPT: date da confermare – €3.000

EPT High Roller: date da confermare – €10.300

EPT 2024 date ufficiali: Cipro dal 9 al 20 ottobre 2024

Pokerstars conferma anche la tappa EPT Cipro che nel 2023 ha dato grandi soddisfazioni (con un Andrea Dato vicino al trionfo) ed ottimi numeri nell’Isola al centro del Mediterraneo sempre più meta del grande poker live, con la location che rimane come sempre il Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa. Qui a fare da antipasto ai tornei principali EPT ci saranno i tornei Eureka.

Eureka:

Main Event Eureka: date da confermare – $1.100

Eureka Cup: date da confermare – $550

High Roller Eureka: date da confermare – $2.200

EPT:

Super High Roller EPT: date da confermare – $50.000

Main Event EPT: date da confermare – $5.300

Mystery Bounty EPT: date da confermare – $3.000

EPT High Roller: date da confermare – $10.300

EPT 2024 date ufficiali: Praga dal 4 al 15 dicembre

Come sempre la tappa conclusiva e pre-natalizia è EPT Praga nella bella capitale ceca dove si dovrebbe giocare dal 4 al 15 dicembre, ma qui, a differenza delle altre tappe, non c’è ancora l’ufficialità, per una tappa a cui noi italiani teniamo particolarmente visto che nel 2009 Salvatore Bonavena vinse la prima picca azzurra della storia al Main Event.