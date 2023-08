Estrellas Poker Tour Main Event Day1C-D. La Kermesse del EPT Barcellona 2023 entra nel vivo con i primi 4 flight del Main Event Estrellas (altri 18 italiani al day2, tra cui Carlo Savinelli in foto) e si è concluso anche sul Mystery Bounty vinto da Duarte. Al Freezeout la spunta Justin Saliba, portiamo 3 azzurri a premio.

Estrellas Poker Tour Main Event Day1C-D: il terzo flight

Nella giornata di ieri si sono giocati altri due flight del €1.100 Estrellas Poker Tour. Al day1C abbiamo 961 iscritti e al termine della giornata di gioco sono in 144 a passare al day2, con Theodoros Ampelikiotis chipleader a quota 722.000 gettoni.

Sono 11 gli italiani a passare il taglio qui, con Tiziano di Romualdo migliore della truppa azzurra con 404.000 chips (buone per il 9° posto di giornata, seguono Gaetano Ferrara e Roberto Silvani sopra i 300K. Tra i giocatori a centro classifica riconosciamo Michael Uguccioni e Simone Demasi, ma riconosciamo anche l’ultimo del chipcount azzurro, Simone Adrian che con 51.000 chips è chiamato alla rimonta.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1-C

1 Theodoros Ampelikiotis 772,000 Greece

2 Jose Rodriguez Zurita 610,000 Mexico

3 Jeremie Zouari 606,000 France

4 Dragos-Florin Anton 595,000 Romania

5 Mateusz Wozniak 446,000 Poland

6 Patrice Brandt 417,000 Germany

7 Georgian Georgescu 411,000 United Kingdom

8 Jack Salter 410,000 United Kingdom

9 Tiziano Di Romualdo 404,000 Italy

10 Istvan Varga 399,000 Hungary

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1-C

Tiziano Di Romualdo 404,000

Gaetano Ferrara 362,000

Roberto Silvani 343,000

Gianluca Roggi 213,000

Maurizio Giuseppucci 209,000

Andrea Bottaro 152,000

Michael Uguccioni 144,000

Simone Demasi 100,000

Paolo Santagati 98,000

Guido Pieraccini 54,000

Simone Andrian 51,000

Estrellas Poker Tour Main Event Day1C-D: il quarto flight

Altri 459 entries al day1D e a passare al day2 sono in 62. Anche qui troviamo una nutrita truppa azzurra, guidata da Biagio Morciano che imbusta 209.000 gettoni. Da segnalare anche Carlo Savinelli che passa al day2, ma da più corto con 74K. Il chipleader di questo flight è il greco Pavlos Xanthopoulos.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1-D

1 Pavlos Xanthopoulos Greece 799,000

2 Juhani Rantala Finland 541,000

3 Sam Tropez Netherlands 537,000

4 Ankit Ahuja India 498,000

5 Daniel Fortuno Spain 445,000

6 Ramon Lampert Switzerland 388,000

7 Jean Dijoux France 368,000

8 Ahmed Mouwafi Morocco 368,000

9 Francisco Garrido Cruz Spain 365,000

10 Simon Langer Germany 339,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1-D

Biagio Morciano 209,000

Fabrizio Ortolomo 153,000

Massimiliano Patroncini 151,000

Maria Agnoletto Andrea 115,000

Carlo Savinelli 74.000

Giuseppe Alfano 73.000

Massimiliano Cordeschi 44.000

Si va per abbattere il record dei 6.313 entries dello scorso anno a questo torneo, e il tempo c’è ancora tutto visto che siamo solo alla metà dei day1, se ne sono giocati 4, ne mancano altrettanti.

Mystery Bounty: niente rimonta per Calderone, vince Mathias Duarte

L’uruguaiano Mathias Duarte vince il €10.200 Mystery Bounty, primo grosso torneo che si conclude al EPT Barcellona. Il torneo ha chiuso le registrazioni con 79 iscritti che hanno formato un prizepool da €371.300 + €395.000 dedicati ai bounty. La prima moneta da €104.500 se la aggiudica Mathias Duarte che arriva a sfiorare i 200K con anche le taglie.

Il final day iniziava con anche un italiano in corsa, ma molto corto, si tratta di Eros Calderone a cui non riesce la rimonta verso i premi. Da segnalare invece il 6° posto finale di un nome altisonante come quello di Erik Seidel.

FINALE MYSTERY BOUNTY

1 Mathias Duarte Uruguay €104,500 + €87,500= €192,000

2 Conor Beresford United Kingdom €67,500 + €32,500= €100,000

3 Tom Orpaz Israel €48,200 + €95,000= €143,200

4 Patrick Kennedy United Kingdom €37,100 +€15,000=€52,100

5 Quan Zhou China €28,500

6 Erik Seidel United States €22,700+ €17,500= €40,200

7 Ramon Kropmanns Brazil €18,100 + €72,500= €90,600

8 Ouassini Mansouri France €14,500 + €15,000= €29,500

In archivio anche uno dei tanti Side event, il No Limit Hold’Em freezeeout che viene vinto dal pro americano Justin Saliba che incassa la prima moneta da €73.250 dopo aver superato Biao Ding nel testa a testa finale. Per il runner up cinese c’è un premio da €45.860.

Portiamo a premio anche 3 azzurri, seppure con gli ITM minori. Il migliore è Angelo Marrone che chiude al 25° posto per €2.270, seguito da Gianluca Roggi 33° per €2.060, lo stesso premio che porta a casa Zlatan Penev.