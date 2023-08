EPT Barcellona €25.000 Freezeout. Nella giornata di mercoledì è andato in scena il primo €25.000 Freezeout, Side event dell’European Poker Tour in corso a Barcellona, che si gioca su una sola giornata (non sarà l’unico). Vittoria brasiliana con Felipe Ketzer.

EPT Barcellona €25.000 Freezeout: vince Felipe Ketzer

L’attesa è tutta per il Main Event, ma intanto al EPT Barcellona si è giocato il primo €25.000 Freezeout one day, e la giornata ha sorriso al brasiliano Felipe Ketzer che ha battuto una concorrenza a dire il vero abbastanza ristretta visto che il torneo ha contato solo 28 entries per un montepremi generale di €672,280 e una prima moneta da €255,480.

A premio alla fine sono andati in 5, con Eduard Barsegyan che fa runner up perdendo il testa a testa finale. Per il russo c’è un premio da €164.700 poi troviamo il cinese Lei Yu a completare il podio per un premio da €109.200. Niente da fare per alcuni big presenti ai tavoli, ma che non riescono ad approdare ITM, giocatori del calibro di Timothy Adams, Erik Seidel e Bruno Volkmann.

EPT Barcellona €25.000 Freezeout: risultati finali

Ecco i risultati finale del torneo con payout dei top 5:

FINALE €25.000 FREEZEOUT EPT BARCELLONA

1 Felipe Ketzer Brazil €255,480

2 Eduard Barsegyan Russia €164,700

3 Lei Yu China €109,200

4 Kayhan Mokri Norway €79,000

5 Ottomar Ladva Estonia €63,900

Gli altri tornei dal Seniors al 8-Game con Pescatori fuori dai premi

E’ iniziato anche l’evento €1.100 Seniors destinato ai giocatori con più di 50 anni. Dopo essersi scaldato con un ottimo day1 all’Estrellas, Tiziano di Romualdo ci riprova in questo torneo che aveva vinto lo scorso anno e che passa anche questa volta tra i migliori in un torneo che ha richiamato 363 giocatori con 55 qualificati al day2. Tra loro altri italiani come Giuseppe Zarbo (il migliore dei nostri) Giannino Salvatore e Luca Falco mentre Sandro Rovella passa (e riesce quindi a raggiungere i premi) corto con 32K. I giocatori sono tutti già ITM e in palio c’è una prima moneta da €69.570.

CHIPCOUNT AZZURRO SENIORS

9 GIUSEPPE ZARBO 335.000

15 TIZIANO DI ROMUALDO 270.000

21 GIOVANNI SALVATORE 220.000

32 LUCA FALCO 135.000

53 SANDRO ROVELLA 32.000

Niente da fare per Max Pescatori al €1.100 8-Game. Il Pirata è uno dei giocatori più esperti, anche di varianti, che l’Italia possa schierare, ma non è tra gli ITM di un torneo che è stato vinto dall’uruguaiano Alejandro Lopez Ikwat per €22.710 di prima moneta dopo aver battuto il norvegese Tobias Leknes nel testa a testa finale. Lo spagnolo Jorge Ufano Pardo completa il podio.