EPT Barcellona 2023 Seniors Event. Incredibile Tiziano Di Romualdo (in foto by Danny Maxwell, Rational Intellectual Holding Limited) che nella città catalana aveva vinto il torneo dei Seniors già lo scorso anno, e si è ripetuto anche nel 2023. Intanto tornano le dirette con telecronaca, anche in italiano, dell’European Poker Tour con GrandeAlba e Giada Fang.

EPT Barcellona 2023 Seniors Event: Di Romualdo chiude una doppietta incredibile

Già non è facile vincere un torneo, vincerlo per due volte è già un impresa, vincerlo per due anni consecutivi è una rarità che è riuscita a Tiziano Di Romualdo che come nel 2022, anche al EPT Barcellona 2023 porta a casa il €1,100 Senior’s Event – Single Re-Entry, e non parliamo dei tornei tra pochi intimi che spesso vediamo in giro per il mondo, con buy-in altissimi e Field limitati a poche decine di giocatori e super pro che un pò se la cantano e se la suonano. Questa volta parliamo di un torneo da 326 entries riservato agli Over 50 di età, che ha prodotto un montepremi da €348.000.

Per Di Romualdo oltre alla doppietta c’è anche la soddisfazione monetaria di aver incassato la prima moneta da €43.396, dopo aver battuto l’italo-olandese Leonardo Armino nel testa a testa finale. A completare il podio c’è il greco Anastasios Naoum.

A premio altri italiani: Sandro Rovella (52°, €1.690), Giannino Salvatore (30°, €2.240), Luca Falco (26°, €2.580) e Giuseppe Zarbo (11°,€6.220).

FINALE SENIORS EVENT

1 TIZIANO DI ROMUALDO ITA €46.396*

2 LEONARDO ARMINO OLA €37.501*

3 ANASTASIOS NAOUM GRE €52.992*

4 CASEY CASTLE SLO € €31.082*

5 FABIAN ORTIZ ARG €18.370

6 ILIODOROS KAMATAKIS GRE €14.130

7 SEKH RAZAB OLA €10.870

8 NORBERTO KORN ARG €8.960

9 ROBERT WIRTH GER €7.470

Tornano le dirette con telecronaca in italiana

Una bella notizia per gli appassionati di poker live visto che all’European Poker Tour di Barcellona torneranno le dirette streaming con anche telecronaca in italiano, e torna una voce storica del poker azzurro, Alberto ‘Grandealba’ Russo, che al commento tecnico sarà affiancato dalla giocatrice, che è stata anche ambassador di Pokerstars in passato, Giada Fang.

Le trasmissioni inizieranno il 27 agosto per il tavolo finale dell’Estrella, ma i nostri due inizieranno dal 28 agosto con lo spettacolare 100k Super High Roller che sarà pieno di campioni, poi ovviamente la copertura del Main Event EPT dal day2 fino al final table.

PROGRAMMA DIRETTE STREAMING EPT BARCELLONA 2023

27 agosto 13:00 Estrellas Main Event – Final Table*

28 agosto 13:00 EPT Barcellona: €100K SUPER HIGH ROLLER – FINAL TABLE

29 agosto 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 2

30 agosto 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 3

31 agosto 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 4

1 settembre 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 5

2 settembre 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 6

3 settembre 13:00 EPT MAIN EVENT – Final Table