EPT Barcellona 27 agosto 2023. Tanti aggiornamenti dalla capitale catalana dove si stanno giocando gli eventi che anticipato l’European Poker Tour, ovvero l’Estrellas Poker Tour, il circuito spagnolo dove si sta giocando il Main Event, è iniziato l’High Roller (36 azzurri passano al day2, il migliore è Fabio Peluso, in foto) e si è conclusa la Cup con un italiano runner up.

EPT Barcellona 27 agosto 2023: Estrellas Main Event

Continua la kermesse dell’European Poker Tour, e in attesa del EPT Barcellona si stanno giocando molti eventi interessanti del circuito spagnolo, ad iniziare dal €1.100 Main Event Estrellas Poker Tour dove rimangono in corsa 26 giocatori, tra loro solo un italiano, Domenico Paparo, dopo che avevamo portato al day2 la bellezza di 100 azzurri tutti a premio.

Rimane solo Paparo in corsa, e neanche messo benissimo visto che con 2.3 milioni di gettoni è al 23° posto del chipcount dominato dal belga Ferdinando D’Alessio con 22 milioni di pezzi. In ballo c’è una ricca prima moneta da €676,230. Paparo si è già aggiudicato almeno €20,640 di premio. Durante il day3 sono invece usciti gli italiani: Rolando Camardese (31° per €17.940 di premio), Alan Ferraro (47° per €13,620), Paolo Musumeci (69° per €11.800), Salvatore Camarda (82° per €10.250), Alessandro Pichierri (86° per €10.250) e Paolo Boi, (117° per €8.900).

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT ESTRELLAS

1 Ferdinando D’Alessio Belgium 22,225,000

2 Avihai Smadga Israel 19,875,000

3 Joshua James Canada 15,525,000

4 Ankit Ahuja India 15,325,000

5 Eduard Barsegyan Russia 14,175,000

6 Diogo Ferreira Brazil 12,350,000

7 Petros Karadimos Greece 10,300,000

8 Marcos Diego Spain 9,900,000

9 Lucas Silva Rocha Brazil 8,925,000

10 Louis Nyberg Sweden 8,725,000

EPT Barcellona 27 agosto 2023: Estrellas High Roller

Si sono giocati anche i due flight iniziali del €2.200 High Roller Estrellas Poker Tour. Al Day1A si registrano in 1562 e in 234 passano il taglio. Tra loro ci sono la bellezza di 26 azzurri capitanati da un ottimo Fabio Peluso; backdoorAK chiude la giornata con 781K buoni per la 4° posizione nel chipcount del day1A comandato dal belga Bart Lybaert vicino al milione in gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 Bart Lybaert Belgium 908,000

2 Giovanny Reyes Colombia 888,000

3 Orestis Kanakopoulos Greece 840,000

4 Fabio Peluso Italy 781,000

5 Sebastian Morillo Spain 764,000

6 Marcos Skerl Brazil 743,000

7 Omar Del Pino Spain 739,000

8 Gino Fedele Argentina 721,000

9 Petar Kalev Bulgaria 676,000

10 Antoine Labat France 623,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A

Fabio Peluso 781.000

Gino Fedele 721.000

Giuseppe Zarbo 492.000

Lorenzo Arduini 424.000

Alberto Cigliano 406.000

Carlo Savinelli 341.000

Roberto Silvani 284.000

Luca Grazioli 275.000

Fiodor Martino 264.000

Giuliano Bendinelli 220.000

Marco Regonaschi 212.000

Sergio Somma 190.000

Vincenzo Lupoli 169.000

Luigi D’Alterio 158.000

Ettore Esposito 137.000

Gabriele Paone 118.000

Marco Bich 112.000

Roberto Canali 101.000

Umberto Ruggeri 98.000

Aiguo XU 86.000

Giuseppe Petti 85.000

Giuseppe Ruocco 83.000

Andrea Bottaro 83.000

Francesco Delfoco 76.000

Marco Magisano 65.000

Alessandro Sarro 62.000

Al Day1B in versione turbo altri 652 entries che portano il totale a 2.214 iscritti. Da questo flight veloce riescono a passare in 98 e il migliore è il ceco Patrik Jaros sul lusitano Claudio Coelho ma anche qui l’Italia si mette in mostra con 10 azzurri che passano il taglio, in particolare Nicola Grieco che con 652.000 gettoni è al 3° posto del chipcount di giornata. In top-10 anche un altro azzurro, Candido Cappiello.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Patrik Jaros Czech Republic 696,000

2 Claudio Coelho Portugal 667,000

3 Nicola Grieco Italy 652,000

4 Cristian Nogales Switzerland 564,000

5 Georgios Vrakas Greece 558,000

6 Tsugunari Toma Japan 528,000

7 Vlad Darie Romania 505,000

8 Oskar Massesson Denmark 492,000

9 Harun Ertural Germany 490,000

10 Candido Cappiello Italy 489,000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

Nicola Grieco 652.000

Candido Cappiello 489.000

Fedele Albano 407.000

Raffaele Castro 250.000

Rolando Camardese 226.000

Tiziano di Romualdo 182.000

Alessandro Pichierri 79.000

Giovanni Bellini 64.000

Giovanni Mariano 52.000

Andrea Cortellazzi 39.000

Estrellas Cup: deal a quattro con Mirko Pezzotta runner up

Si è concluso un altro dei tanti Side event della kermesse di poker a Barcellona, ovvero il €550 Estrellas Cup che ha visto la vittoria del giocatore di casa, lo spagnolo Jesus Medina che ha incassato un premio da €75.525 dopo un deal a quattro. In 2° posizione Mirko Pezzotta che sfiora la picca ma porta comunque a casa €44.480 di premio. Fanno parte del deal anche Michael Barton e Roman Yurkiv.

FINALE ESTRELLAS CUP

1 JESUS MEDINA LORCA 75.525€ *

2 MIRKO PEZZOTTA 44.480€ *

3 MICHAEL BARTOV 45.100€ *

4 ROMAN YURKIV 46.425€ *

5 MARKUS SCHOTTES 23.170€

6 IOANNIS ZACHMANIDIS 17.820€

7 MARTIN WENDT 13.710€

8 ISAAC WASSILI BURGHOUTS 10.550€

9 MARC CHRISTOBAL POUSTIS 8.110€

€100,000 EPT Super High Roller: inizia lo spettacolo

Al via anche il €100,000 EPT Super High Roller che ha richiamato 14 top player per un montepremi da €1.358.280, ma la late registration rimarrà ancora aperta fino allo start del Day 2 di oggi. Al termine dei primi 8 livelli rimangono in gioco 6 players con il norvegese Kayhan Mokri chipleader, seguito a grande distanza dal Pokerstars ambassador argentino, Alejandro Lococo, e poi c’è il canadese Timothy Adams. A chiudere il chipcount resiste Patrik Antonius.

CHIPCOUNT 100K SUPER HIGHROLLER

1-Kayhan Mokri 1,713,000

2-Alejandro Lococo 765,000

3-Timothy Adams 305,000

4-Felipe Ketzer 291,000

5-Mikalai Vaskaboinikau 258,000

6-Patrik Antonius 168,000