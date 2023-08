Dirette Streaming EPT Barcellona 2023. Il programma completo delle dirette che potrete seguire sulla tappa spagnola dell’European Poker Tour. Torna anche il commento in Italia con GrandeAlba e Giada Fang!

Dirette Streaming EPT Barcellona 2023: torna anche il commento in italiano

Una bella notizia per gli appassionati di poker live visto che all’European Poker Tour di Barcellona torneranno le dirette streaming con anche telecronaca in italiano, e torna una voce storica del poker azzurro, Alberto ‘Grandealba’ Russo, che al commento tecnico sarà affiancato dalla giocatrice, che è stata anche ambassador di Pokerstars in passato, Giada Fang.

Le trasmissioni inizieranno il 28 agosto per il tavolo finale dell’Estrellas, ma i nostri due inizieranno dal 28 agosto con lo spettacolare 100k Super High Roller che sarà pieno di campioni, poi ovviamente la copertura del Main Event EPT dal day2 fino al final table.

PROGRAMMA DIRETTE STREAMING EPT BARCELLONA 2023

28 agosto 13:00 Estrellas Main Event – Final Table*

28 agosto 13:00 EPT Barcellona: €100K SUPER HIGH ROLLER – FINAL TABLE

29 agosto 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 2

30 agosto 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 3

31 agosto 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 4

1 settembre 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 5

2 settembre 12:30 EPT MAIN EVENT – DAY 6

3 settembre 13:00 EPT MAIN EVENT – Final Table

Dirette Streaming EPT Barcellona 2023: segui i tornei live dal vivo

Qui saranno riportare le dirette disponibili o i video completi delle giornate appena concluse: