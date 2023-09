EPT Barcellona 2023 Day5. Rimangono 16 giocatori in corsa al Main Event con Simon Wiciak chipleader e ancora dominante. Resiste Andre Akkari. Intanto al High Roller abbiamo 7 azzurri in corsa, con un super Gianluca Speranza.

EPT Barcellona 2023 Day5: Simon Wiciak continua a dominare

Si è concluso anche il day5 del €5.300 Main Event EPT Barcellona e per la seconda giornata conclusiva è Simon Wiciak a dominare da chipleader con più di 15 milioni in chips, un enormità se pensiamo che al 2° posto Carl Shaw ne ha solo 6.6 milioni.

Passa al 6° posto, tra i 16 players left, Robin Ylitalo che ha già vinto un titolo European Poker Tour in passato e l’ambassador brasiliano di Pokerstars, Andre Akkari, che non molla la presa. Qualche colpo vincente e fortunato gli permette di rimanere in corsa tra i 16, ma è ultimo nel chipcount con 685K, servirà un altro mezzo miracolo.

Oggi il main event si fermerà solo alla formazione del tavolo finale da 8 giocatori. Tutti i giocatori hanno vinto sicuramente almeno 63.250 euro.

EPT Barcellona 2023 Day5: Chipcount

CHIPCOUNT COMPLETO DAY5

1-Simon Wiciak 15,705,000

2-Carl Shaw 6,680,000

3-Curtis Knight 6,045,000

4-Daniyar Aubakirov 5,845,000

5-Ezequiel Waigel 5,130,000

6-Robin Ylitalo 4,785,000

7-João Sydenstricker 3,565,000

8-Oshri Lahmani 3,070,000

9-Van Marcus 2,470,000

10-Mohamad El Rais 2,150,000

11-Jose Rodriguez Zurita 1,895,000

12-Mihai Niste 1,840,000

13-Markku Koplimaa 1,460,000

14-Santiago Plante 1,240,000

15-Mircea Flutur 1,100,000

16-Andre Akkari 685,000

Side Event: Speranza italiana al High Roller. Mystery a Ricardo De Andrade

Italia protagonista anche al €10.300 High Roller. Dopo aver vinto già 4 picche ai Side event, abbiamo 7 azzurri in corsa a questo ricco torneo che ha richiamato 433 giocatori (la registrazione tardiva rimane comunque aperta). La corsa è ancora lunga visto che 179 players left arrivano al day2.

Tra loro 7 italiani, con Gianluca Speranza il migliore dei nostri a 304.500 e nella top-10 di giornata. Passano anche Simone Andrian (211.000) e il campione EPT Barcellona dello scorso anno, Giuliano Bendinelli (84.000), seguito da vicino da Alessio Sardone (81.500), poi arrivano Fabio Peluso (69.500), Marco Sposito (49,000) ed Enrico Camosci (40.000). Il chipleader con 364.500 è un pezzo da novanta come Steve O’Dwyer.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Steve O’Dwyer Ireland 364500

2 Ignacio Sagra Argentina 358000

3 Martin Stausholm Denmark 356000

4 Maks Sifrer Slovenia 341000

5 Eric Sfez France 333500

6 Thi Nguyen France 326000

7 Vladas Tamasauskas Lithuania 322500

8 Pakinai Lisawad Thailand 311500

9 Louis Nyberg Sweden 308500

10 Gianluca Speranza Italy 304500

Si è concluso il €3.300 Mystery Bounty con la vittoria di Ricardo De Andrade. Il portoghese porta a casa €374,064 dopo aver superato il talentuoso Armin Rezaei che incassa €233.890 mentre a completare il podio c’è il giocatore di casa, lo spagnolo Yaman Nakdali.

FINALE MYSTERY

1st Ricardo De Andrade Portugal €374,064

2nd Armin Rezaei Austria €233,890

3rd Yaman Nakdali Spain €167,040

4th Marcos Kenne Brazil €128,510

5th Frederic Breton Canada €98,850

6th Mikel Unanue Mexico €76,030

7th Jan Bronkhorst Netherlands €58,480

8th Vladislav Solovev Russia €44,990

9th Ismet Oral Turkey €34,600