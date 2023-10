Anteprima EPT Cipro 2023. L’European Poker Tour di Pokerstars, il più ricco ed importante circuito del vecchio continente, fa tappa per la prima volta nell’isola al centro del Mediterraneo che sta diventando una grande attrattiva per i poker players. Tutto quello che c’è da sapere su EPT Cipro dal 12 al 22 ottobre.

Anteprima EPT Cipro 2023: la prima volta di Pokerstars

EPT Cipro 2023, ed è una prima volta per Pokerstars ed European Poker Tour che non erano mai stati nell’isola del Mediterraneo che è stata teatro di tanti tornei negli ultimi anni e sta diventando una meta sempre più importante per il live.

Si inizia il 12 ottobre e a fare da antipasto a EPT ci saranno come sempre gli eventi del circuito minore, l’Eureka che ha in programma la $550 Cup, l’High Roller da $2.200 e il consueto $1.100 Main Event. Ecco i principali tornei Eureka:

TORNEI EUREKA EPT CIPRO

12-16 ott 1.100$ Eureka Main Event

14-15 ott 550$ Eureka Cup

15-16 ott 2.200$ Eureka High Roller

Durante le giornate dello European Poker Tour al casinò Merit di Cipro ci sarà la possibilità di prendere parte all’azione dei tavoli cash game attivi non-stop tutto il giorno e la notte (si parte da un minimo di $5/$5 fino ai tavoli più high stakes con blinds da 200$/400$).

Anteprima EPT Cipro 2023: Main Event dal 16 ottobre

Ad aprire i tornei ufficiali del EPT Cipro 2023 sarà il $50.000 Super High Roller che attirerà sicuramente alcuni dei migliori giocatori del vecchio continente e del mondo. L’attesa è per il $5.300 Main Event che prenderà il via il 16 ottobre (un giorno dopo il Super High Roller) per concludersi lo 22 ottobre.

Il 18 ottobre inizierà il $3.000 EPT Mystery Bounty con le taglie misteriose e che si giocherà lungo 3 giorni. Tra i tornei più interessanti c’è infine il $10.300 High Roller dal 20 al 22 ottobre.

Programma completo dei 59 eventi

Abbiamo visto i tornei più importanti di Eureka ed EPT Cipro, ma sono ben 59 in totale i tornei programmati dall’organizzazione per questa kermesse. Anche per la tappa di Cipro Pokerstars ha confermato le dirette streaming con commento anche in italiano affidato a Alberto ‘grandealba’ Russo e Giada Fang.

October 11, 2023 No Limit Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout (Event 4) Buy-in: $550

October 11, 2023 No Limit Hold’em (Event 1 – Day 1) Buy-in: $1,100

October 11, 2023 No Limit Hold’em – Event 1 Qualifier Buy-in: $250

October 11, 2023 + 5000 No Limit Hold’em – Mystery Bounty (Event 3 – Day 1) Buy-in: $5,200

October 12, 2023 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event 5 – Day 1B) Buy-in: $1,100

October 12, 2023 No Limit Hold’em – Eureka Main Event Qualifier Buy-in: $250

October 12, 2023 + 5000 No Limit Hold’em – Mystery Bounty (Event 3 – Day 2) Buy-in: $5,200

October 12, 2023 Event 1 – Day 2 Buy-in: $0

October 12, 2023 No Limit Hold’em – Eureka Main Event Qualifier Buy-in: $250

October 12, 2023 Mixed Games: 8-Game (Event 7 – Day 1) Buy-in: $1,100

October 12, 2023 No Limit Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout (Event 9) Buy-in: $1,050

October 12, 2023 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event 5 – Day 1A) Buy-in: $1,100

October 13, 2023 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event 5 – Day 1C) Buy-in: $1,100

October 13, 2023 8-Game – Day 2 Buy-in: $0

October 13, 2023 No Limit Hold’em (Event 10) Buy-in: $25,000

October 13, 2023 No Limit Hold’em – Eureka Main Event (Event 5 – Day 1D) Buy-in: $1,100

October 13, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event Seat Only Qualifier Buy-in: $600

October 14, 2023 No Limit Hold’em – Eureka Cup (Event 12 – Day 1A) Buy-in: $440

October 14, 2023 Eureka Main Event – Day 2 Buy-in: $0

October 14, 2023 No Limit Hold’em (Event 13) Buy-in: $25,000

October 14, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event Seat Only Qualifier Buy-in: $600

October 14, 2023 No Limit Hold’em – Eureka Cup (Event 12 – Day 1B) Buy-in: $440

October 14, 2023 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Freezeout (Event 15) Buy-in: $2,100

October 15, 2023 Eureka Main Event – Day 3 Buy-in: $0

October 15, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event Seat Only Qualifier Buy-in: $600

October 15, 2023 No Limit Hold’em – Estrellas Poker Tour – High Roller (Event 17 – Day 1B) Buy-in: $2,200

October 15, 2023 Eureka Cup – Day 2 Buy-in: $0

October 15, 2023 No Limit Hold’em – Women’s (Event 18) Buy-in: $330

October 15, 2023 No Limit Hold’em – Eureka High Roller Seat Only Qualifier Buy-in: $500

October 15, 2023 No Limit Hold’em – Eureka High Roller (Event 17 – Day 1A) Buy-in: $2,200

October 15, 2023 No Limit Hold’em – EPT Super High Roller (Event 19 – Day 1) Buy-in: $50,000

October 16, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event (Event 22 – Day 1A) Buy-in: $5,300

October 16, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event Seat Only Qualifier Buy-in: $1,155

October 16, 2023 H.O.R.S.E. (Event 23) Buy-in: $550

October 16, 2023 Eureka Poker Tour High Roller – Day 2 Buy-in: $0

October 16, 2023 Eureka Main Event – Day 3 Buy-in: $0

October 16, 2023 Pot Limit Omaha (Event 24) Buy-in: $5,200

October 16, 2023 No Limit Hold’em – EPT Super High Roller (Event 19 – Day 2) Buy-in: $50,000

October 16, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event Seat Only Qualifier Buy-in: $600

October 16, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event Seat Only Qualifier Buy-in: $1,155

October 16, 2023 No Limit Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout (Event 27) Buy-in: $1,050

October 17, 2023 No Limit Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout (Event 32) Buy-in: $550

October 17, 2023 EPT Super High Roller – Day 3 Buy-in: $0

October 17, 2023 No Limit Hold’em (Event 31) Buy-in: $2,100

October 17, 2023 No Limit Hold’em (Event 29) Buy-in: $25,000

October 17, 2023 Pot Limit Omaha (Event 30 – Day 1) Buy-in: $1,100

October 17, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event (Event 22 – Day 1B) Buy-in: $5,300

October 17, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event Seat Only Qualifier Buy-in: $1,155

October 18, 2023 + 1000 No Limit Hold’em – EPT Mystery Bounty (Event 36 – Day 1) Buy-in: $2,000

October 18, 2023 Pot Limit Omaha – Day 2 Buy-in: $0

October 18, 2023 No Limit Hold’em – EPT Mystery Bounty Seat Only Qualifier Buy-in: $680

October 18, 2023 No Limit Hold’em – EPT Main Event (Event 22 – Day 2) Buy-in: $5,300

October 18, 2023 No Limit Hold’em (Event 35) Buy-in: $25,000

October 18, 2023 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event 34) Buy-in: $1,100

October 18, 2023 + 500 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout – Freezeout (Event 37) Buy-in: $550

October 19, 2023 No Limit Hold’em – Event 42 Seat Only Qualifier Buy-in: $250

October 19, 2023 + 500 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout – Freezeout (Event 44) Buy-in: $550

October 19, 2023 No Limit Hold’em – EPT High Roller Seat Only Qualifier Buy-in: $1,125

October 19, 2023 No Limit Hold’em (Event 42 – Day 1) Buy-in: $1,100

October 19, 2023 + 1000 No Limit Hold’em – EPT Mystery Bounty (Event 36 – Day 2) Buy-in: $2,000

October 19, 2023 No Limit Hold’em – Seniors (Open to Players 50 and Older) (Event 41 – Day 1) Buy-in: $550

October 19, 2023 No Limit Hold’em (Event 40) Buy-in: $25,000

October 19, 2023 EPT Main Event – Day 3 Buy-in: $0

October 19, 2023 + 1000 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout – Freezeout (Event 38) Buy-in: $1,100

October 20, 2023 Seniors – Day 2 Buy-in: $0

October 20, 2023 Mystery Bounty (Event 36 – Day 2) Buy-in: $0

October 20, 2023 EPT Main Event – Day 4 Buy-in: $0

October 20, 2023 No Limit Hold’em – Event 42 – Day 2 Buy-in: $0

October 20, 2023 + 500 No Limit Hold’em – Mystery Bounty (Event 47 – Day 1B) Buy-in: $1,150

October 20, 2023 + 1000 No Limit Hold’em – Hyper Turbo Knockout – Freezeout (Event 50) Buy-in: $1,100

October 20, 2023 Mixed Games: 8-Game (Event 48) Buy-in: $550

October 20, 2023 No Limit Hold’em – Mystery Bounty Seat Only Qualifier Buy-in: $375

October 20, 2023 No Limit Hold’em – EPT High Roller Seat Only Qualifier Buy-in: $1,125

October 20, 2023 No Limit Hold’em – EPT High Roller (Event 49 – Day 1) Buy-in: $10,300

October 20, 2023 + 500 No Limit Hold’em – Mystery Bounty (Event 47 – Day 1A) Buy-in: $1,150

October 21, 2023 No Limit Hold’em (Event 51 – Day 1B) Buy-in: $330

October 21, 2023 No Limit Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout (Event 55) Buy-in: $1,050

October 21, 2023 No Limit Hold’em (Event 54 – Day 1) Buy-in: $25,000

October 21, 2023 No Limit Hold’em – Deep Stack (Event 53 – Day 1) Buy-in: $2,200

October 21, 2023 Mystery Bounty (Event 47 – Day 2) Buy-in: $0

October 21, 2023 No Limit Hold’em – EPT High Roller (Event 49 – Day 2) Buy-in: $10,300

October 21, 2023 EPT Main Event – Day 5 Buy-in: $0

October 21, 2023 No Limit Hold’em – Deep Stack Seat Only Qualifier Buy-in: $250

October 21, 2023 No Limit Hold’em (Event 51 – Day 1A) Buy-in: $330

October 22, 2023 No Limit Hold’em (Event 56) Buy-in: $330

October 22, 2023 No Limit Hold’em (Event 54 – Day 2) Buy-in: $25,000

October 22, 2023 Deep Stack – Day 2 Buy-in: $0

October 22, 2023 No Limit Hold’em (Event 51 – Day 2) Buy-in: $0

October 22, 2023 No Limit Hold’em – 6-Handed (Event 57) Buy-in: $2,100

October 22, 2023 EPT High Roller – Day 3 Buy-in: $0

October 22, 2023 EPT Main Event – Day 6 Buy-in: $0

October 22, 2023 No Limit Hold’em – 6-Handed (Event 58) Buy-in: $5,150

October 22, 2023 No Limit Hold’em – Last Chance Super Hyper Turbo – Freezeout (Event 59) Buy-in: $1,050