EPT Cipro 2023 Mystery Bounty e Freezeout aprono le danze per la prima volta assoluta dell’European Poker Tour di Pokerstars nell’isola del Mediterraneo dove Eros Calderone parte subito bene, come Fabio Peluso ed Alessio Isaia che passano al Freezeout.

EPT Cipro 2023 Mystery Bounty: ottimo inizio per Eros Calderone

E’ iniziato l’EPT Cipro 2023 con i primi side event per la prima volta dell’European Poker Tour qui nell’isola in mezzo al mediterraneo, per la kermesse di Pokerstars che è iniziata subito con il consueto High Roller d’apertura, il $10.200 Mystery Bounty che ha visto 83 iscritti e al termine degli 8 livelli del day1 rimangono in corsa 54 giocatori.

Tra loro un ottimo Eros Calderone che imbusta 205.000 gettoni che gli permettono di essere ad un passo dalla top-10 del chipcount comandato dal turco Kanan Taherkhani che ha staccato tutti con 756K, ad iniziare dal tedesco Christian Rudolph al 2° posto con 490K. Più indietro in classifica troviamo altri big: Alex Kulev (160.500), Daniel Rezaei (135.500), Artur Martirosian (125.500), Sam Grafton (115.000), Joao Vieira (78.500) e Steve O’Dwyer (58.500).

EPT Cipro 2023 Mystery Bounty: Chipcount

La top-20 del chipcount Mystery Bounty al termine della prima giornata. Il gioco riprende dal livello 1.500-3.000 big blind ante 3.000.

TOP-20 CHIPCOUNT

1-Kanan Taherkhani 756,500

2-Christian Rudolph 490,000

3-Elias Gutierrez 393,500

4-Farid Jattin 304,000

5-Iakov Onuchin 279,000

6-Antoine Labat 260,500

7-Aliaksandr Hirs 256,500

8-Marcelo Manfredini 246,500

9-Ahmed Karrim 236,000

10-Stoyan Obreshkov 229,500

11-Aleksejs Ponakovs 217,000

12-Vicente Delgado 214,500

13-Fahredin Mustafov 208,500

14-Eros Calderone 205,500

15-Joris Ruijs 185,500

16-Damir Zhugralin 174,000

17-Orhan Ates 170,000

18-Aliaksandr Shylko 168,500

19-Maximilian Silz 165,000

20-Nikita Kuznetcov 161,000

Freezeout, passano Alessio Isaia e Fabio Peluso

Tra gli eventi di contorno segnaliamo il $1.100 Freezeout No Limit Hold’em che ha richiamato 301 giocatori e in 39 sono approdati al final day. Tra loro due azzurri, cavalli di razza del poker italiano, Fabio Peluso e Alessio Isaia.

Il primo chiude con 441.000 chips buone per il 4° posto in classifica. Più indietro il Fabbro che con 154K è in 23° posizione del chipcount comandato dal russo Dennis Vlasov che ha chiuso con 710.000 chips.