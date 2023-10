EPT Cipro 13 ottobre 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dall’isola in mezzo al Mediterraneo dove sta subito entrando nel vivo la kermesse dell’European Poker Tour. Fabio Peluso (in foto) sfiora la picca al side Freezeout, Eros Calderone chiude 7° al Mystery ed è subito protagonista tra i migliori al Main Event Eureka.

EPT Cipro 13 ottobre 2023: $1.100 NLH Freezeout

Iniziamo dal $1.100 NLH Freezeout che si è concluso, e che nella giornata di ieri iniziava il final day con 39 players left e due azzurri in corsa. Non c’è gloria per Alessio Isaia che si arrende al 19° posto, incassando comunque un premio da $3.420.

Chi procede verso il final table è Fabio Peluso, uno dei giocatori azzurri più attivi in giro per l’Europa, e pini forma, visto che questa volta sfiora la picca chiudendo al 2° posto per 36.720 dollari di premio, arrendendosi solo a Konstantin Farber nel testa a testa finale. Per il tedesco c’è una prima moneta da $41.220.

FINALE 1.100 FREEZEOUT

1 Konstantin Farber Germany $41.220

2 Fabio Peluso Italy $36.720

3 Dawid Drobinski Poland $44.520

4 Aleksandr Lakhov Russia $20.300

5 Andrey Golubev Kazakhstan $15.620

6 Peter Tordai Hungary $12.010

7 Azizjon Rakhimov Uzbekistan $9.920

8 Sebastian Barhs Malec Poland $8.260

9 Adil Oubaaous Morocco $6.890

EPT Cipro 13 ottobre 2023: $10.200 Mystery Bounty High Roller

Va in archivio anche il primo grosso evento del EPT Cipro, il $10.200 Mystery Bounty High Roller dove avevamo in corsa Eros Calderone che si arrende al 7° posto per $23.200 di premio. L’azzurro pusha con A-3 ma si scontra con Q-Q di Oleg Semionov che non gli lascia scampo, e sarà proprio il lituano ad andare a vincere il torneo per $127.900 dopo aver superato il bielorusso Aliaksandr Hirs mentre a completare il podio troviamo il francese Antoine Labat, davanti al connazionale Julien Sitbon.

FINALE MYSTERY BOUNTY

1 Oleg Semionov Lithuania $127,900

2 Aliaksandr Hirs Belarus $82,500

3 Antoine Labat France $58,900

4 Julien Sitbon France $45,350

5 Elias Gutierrez Spain $36,250

6 Maher Nouira Tunisia $29,000

7 Eros Calderone Italy $23,200

8 Dylan DeStefano United States $18,550

9 Bart Lybaert Belgium $14,850

Al via il Main Event Eureka con Day1A e B

E’ iniziato anche il $1.100 Eureka Main Event che nei primi due flight ha subito richiamato tantissimi giocatori. Sono infatti 717 gli entries al day1A ai quali si aggiungono altri 366 iscritti dal day1B per un totale che conta già 1.083 quando mancano ancora due flight che si giocheranno nella giornata di venerdì.

Dal day1A passano in 108 mentre dal Day1B abbiamo 55 qualificati, il 15% del field che in questo modo passando il taglio è già a premio. Non mancano gli italiani, ne ritroveremo almeno 8 al day2, e il migliore è anche qui Eros Calderone che si conferma in grande forma dopo essersi scaldato al Mystery, ma è andato molto bene anche il day1A di Federico Macori. Poco più indietro Alessio Albore e Simone Andrian. Al day1B solo Carl Shaw meglio di Calderone, e ai piani alti troviamo anche Steve O’Dwyer che ripartirà con 487K.

CHIPCOUNT AZZURRO

Eros Calderone 604.000

Federico Macori 466.000

Alessio Albore 226.000

Simone Andrian 222.000

Cosimo Marrone 206.000

Michele Guerrini 164.000

Michele D’Angelo 64.000

Stefano Pizzuti 61.000

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1-Alexandr Dusco 696,000

2-Milen Stefanov 676,000

3-Karen Nazarian 575,000

4-Vladas Tamasauskas 546,000

5-Jason Wheeler 527,000

6-Ian Hamilton 461,000

7-Federico Macori 446,000

8-Gerard Carbo 425,000

9-Dietrich Fast 401,000

10-Viktor Iarilov 389,000

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1-Carl Shaw 703,000

2-Eros Calderone 604,000

3-Azizjon Rakhimov 521,000

4-Steve O’Dwyer 487,000

5-Stanislav Tishkevich 428,000

6-Andreas Christoforou 365,000

7-Jorg Schneegass 338,000

8-Ankit Ahuja 334,000

9-Nils Pudel 328,000

10-Roman Gadzhiev 289,000