EPT Cipro Day 2. Sono dieci gli italiani che passano al day 3 del Main Event dell’European Poker Tour, ma ne abbiamo altri 6 in corsa al Mystery Bounty. Intanto è iniziato il Battle Of Malta e anche qui ci sono degli azzurri protagonisti da citare.

EPT Cipro Day 2: dieci azzurri passano il taglio

Continua il $5.300 Main Event EPT Cipro e alla terza giornata di gioco sfoltisce ulteriormente un field che ha visto in tutto 1.320 iscritti per un montepremi di $6.402.000 e una prima moneta di poco superiore al milione di dollari. In 155 tornano per col day3, e tra loro ben 10 azzurri.

Il migliore è Eugenio Peralta che con 508.000 gettoni è al 12° posto del chipcount generale comandato da Gary Miller. Bene anche Fabio Peluso e Andrea Dato. Non mollano nemmeno Alessandro Minasi, Dario Sammartino, Enrico Camosci e Michele Guerrini. Sotto i 200K, quindi più corti e chiamati alla rimonta, ci sono anche Simone Andrian, Michele D’Angelo e Fiodor Martino. Perdiamo per strada tre italiani, ma Alessio Isaia riesce comunque ad andare a premio per 9.275 dollari di premio.

EPT Cipro Day 2: Chipcount

CHIPCOUNT AZZURRO EPT MAIN EVENT

12 EUGENIO PERALTA 508.000

17 FABIO PELUSO 483.000

25 ANDREA DATO 418.000

27 ALESSANDRO MINASI 415.000

53 DARIO SAMMARTINO 320.000

66 ENRICO CAMOSCI 280.000

88 MICHELE GUERRINI 206.000

110 SIMONE ANDRIAN 161.000

113 MICHELE D’ANGELO 143.000

124 FIODOR MARTINO 106.000

TOP-10 CHIPCOUNT

1-Gary Miller 718,000

2-Francisco Benitez 690,000

3-Andreas Tomazou 648,000

4-Carl Shaw 628,000

5-Anton Wigg 614,000

6-Gerard Carbo 568,000

7-Angelos Michael 549,000

8-Viliyan Petleshkov 534,000

9-Parker Talbot 532,000

10-Kenny Hallaert 509,000

EPT Cipro Day 2: si gioca anche il Mystery

E’ iniziato anche il $3.000 Mystery Bounty che ha visto la partecipazione di 840 giocatori, con 203 players left. Anche qui gli azzurri sono protagonisti, con Filippo Lazzaretto il migliore dei nostri a 289.000 chips, seguito da Walter Treccarichi. Francesco Blasio riparte da quota 134.500, con Alessio Isaia che riparte dal Mystery dopo il premio al Main. Passano anche Eros Calderone, Mustapha Kanit e Federico Macori.

CHIPCOUNT AZZURRO MYSTERY BOUNTY

Filippo Lazzaretto 289.000

Walter Treccarichi 234.500

Francesco Blasio 134.500

Alessio Isaia 133.500

Eros Calderone 100.000

Mustapha Kanit 60.000

Federico Macori 21.500

Battle of Malta: 6 italiani in corsa

Non si gioca solo a Cipro ma in un altra isola del Mediterraneo, a Malta è iniziato il €600 Main Event Battle Of Malta con 154 iscritti alla prima giornata, e in 23 passano il taglio. Tra loro anche sei italiani, ecco il chipcount azzurro.

CHIPCOUNT AZZURRO BATTLE OF MALTA

Dario Marinelli 214,000

Angelo Barone 184,000

Enrico Grella 152,500

Alessandro D’amore 128,000

Tomas Martini 109,000

Antonio Papa 54,500