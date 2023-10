EPT Cipro vince Simon. Purtroppo la corsa di Andrea Dato si ferma sul più bello. L’azzurro è protagonista al Main Event ma sfiora la picca chiudendo al 2° posto per $652,200 di premio. Al Merit Royal Diamond Hotel Casino and Spa la spunta Gilles Simon.

EPT Cipro vince Simon: 2° posto per Andrea Dato

Si è concluso il $5,300 Main Event EPT Cipro, prima volta dell’European Poker Tour nell’isola del mediterraneo che ha visto tanti azzurri protagonisti, ad iniziare ovviamente da Andrea Dato che ci ha fatto sognare fino a chiudere runner up dopo sali e scendi emozionanti. Dato è stato super chipleader ma in alcune fasi è stato anche il più corto al tavolo, senza mai mollare.

In ogni caso Dato ha messo a segno una grande prova e ha portato a casa un ricco premio di $652,200, arrendendosi solo all’heads up finale al 24enne olandese Gilles Simon che ha vinto $1,042,000, un sogno per un giocatore che fino a qualche anno fa giocava tornei da $10 di buy-in. A completare il podio Jose Gonzalez Sanchez, con lo spagnolo che porta a casa $465,425.

Chi è Andrea Dato?

Tornando a “Datino“, come lo chiamano gli amici e come è riconosciuto nel mondo del poker, questo è il suo colpo più importante vile; precedentemente il suo best cash era di $481,299 grazie ad un altro tavolo finale ad un Main Event European Poker Tour, il 4° posto al EPT Barcellona del 2021. Dato ha migliorato il suo rendimento al EPT, ma ancora una volta la picca non è arrivata. Con questo colpo “Datino” si avvicina ai $3 milioni vinti in carriera in tornei live. Parliamo di un giocatore esperto che da anni calca le scene, prima in Italia, poi a livello internazionale.

Negli anni del boom è stato anche nel team pro di Glaming ed è sempre stato riconosciuto come un giocatore di grandi skill e molto tecnico. Lo avevamo intervistato anche noi anni fa nella rubrica strategica Hand Review che vi riportiamo. Ovviamente rispetto a quegli anni tanta acqua è passata sotto i ponti e anche il poker e il modo di giocare in generale sono cambiati, ma è sempre utile sentire il thinking process dei grandi giocatori:

Payout finale del Main Event

PAYOUT FINAL TABLE EPT CIPRO

1 Gilles Simon Netherlands $1,042,000

2 Andrea Dato Italy $652,200

3 Jose Gonzalez Sanchez Spain $465,425

4 Halil Tasyurek Turkey $358,075

5 Yannick Schumacher Germany $275,425

6 Nikita Kuzentsov Russia $211,850

7 Bjorn Kozenkai Hungary $162,925

8 Victor Yugay Uzbekistan $125,350

9 Priit Parmasto Estonia $96,425